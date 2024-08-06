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日排球名將不敵胃癌離世！曾喊「想去巴黎奧運」　隊友實現遺願了

▲日本男排在巴黎奧運帶上已逝戰友藤井直伸的照片，不僅比賽時放在板凳上陪伴選手，合影時也不忘一起入鏡。（圖／翻攝自@JVA_Volleyball X）
▲日本男排在巴黎奧運帶上已逝戰友藤井直伸的照片，不僅比賽時放在板凳上陪伴選手，合影時也不忘一起入鏡。（圖／翻攝自@JVA_Volleyball X）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本男排前進巴黎奧運，但在8強賽中遭義大利擊敗，繼2020東京奧運後，連續2屆奧運再次遺憾止步8強賽。不過在比賽過程中，有人發現休息區的椅子上放置一張前舉球員藤井直伸的照片。藤井直伸在去年3月因癌症病逝，而這次日本男子排球隊不僅代表國家出戰，更肩負他的遺願，這一幕也讓許多觀眾動容。

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藤井直伸於1992年出生，自大學畢業後就近入日本V1聯賽隊伍東麗箭（Toray Arrows）效力，在場上表現亮眼。藤井直伸也在2017年時，入選日本男排代表隊，參加亞洲男子錦標賽連續三屆奪得金、銀、銅各一，還獲選為賽事最佳舉球員。而在東京奧運舉辦時，藤井直伸作為地主隊的一員，也攜手隊友讓日本男排暌違29年再度殺進8強。

擔任東麗箭隊長的藤井直伸，在日本球壇更有著舉足輕重的地位，沒想到在職業生涯發光發熱時，卻得知了噩耗。在東京奧運後，藤井直伸被診斷出患有胃癌第四期，震驚日本排球界，當時他才跟同為女排前國手的妻子佐藤美彌結婚5個月。

▲藤井直伸在同為日本女排前國手的妻子佐藤美彌陪伴下離開人世。（圖／翻攝自Instagram@torayarrows21）
▲藤井直伸在同為日本女排前國手的妻子佐藤美彌陪伴下離開人世。（圖／翻攝自Instagram@torayarrows21）
他在2022年2月發文宣布噩耗，透露自己在2021年底就覺得眼睛不太舒服，住院檢查後才發現自己罹患胃癌，眼睛出現症狀是因為癌細胞已經轉移到腦部所致，「最初發現患癌時，我驚訝、焦慮及害怕，有著各種情緒，但在家人及隊友的支持下，我懷住堅強的意志向前看，希望戰勝這個病！」

儘管身患重病，藤井直伸仍沒有放棄排球，只要身體狀況允許，就會到球場與隊友一起練習。即使在2022年時未能繼續參賽，但於國際賽期間，仍錄製影片為日本男排戰友應援。

在發現罹癌後，藤井直伸積極面對病魔，接受放射治療、藥物治療等等，期待回到球場的那一天。他曾在接受日本運動雜誌採訪時表示，希望可以參加巴黎奧運，可惜抗癌一年之後仍不敵病魔，在2023年3月因病去世，享年31歲。

在這次巴黎奧運，日本男排賽程並不輕鬆，小組對手有德國、阿根廷和美國，但仍挺進了8強賽。而他們不僅代表著國家，也沒有忘記藤井直伸的遺願，將他的照片帶上場，不負「Smile Team」的名號，擺出笑容與藤井直伸遺照合影，這一刻也讓許多觀眾為之動容。


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