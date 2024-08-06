日排球名將不敵胃癌離世！曾喊「想去巴黎奧運」　隊友實現遺願了

我是廣告 請繼續往下閱讀
擔任東麗箭隊長的藤井直伸，在日本球壇更有著舉足輕重的地位，沒想到在職業生涯發光發熱時，卻得知了噩耗。在東京奧運後，藤井直伸被診斷出患有胃癌第四期，震驚日本排球界，當時他才跟同為女排前國手的妻子佐藤美彌結婚5個月。
他在2022年2月發文宣布噩耗，透露自己在2021年底就覺得眼睛不太舒服，住院檢查後才發現自己罹患胃癌，眼睛出現症狀是因為癌細胞已經轉移到腦部所致，「最初發現患癌時，我驚訝、焦慮及害怕，有著各種情緒，但在家人及隊友的支持下，我懷住堅強的意志向前看，希望戰勝這個病！」
儘管身患重病，藤井直伸仍沒有放棄排球，只要身體狀況允許，就會到球場與隊友一起練習。即使在2022年時未能繼續參賽，但於國際賽期間，仍錄製影片為日本男排戰友應援。
在發現罹癌後，藤井直伸積極面對病魔，接受放射治療、藥物治療等等，期待回到球場的那一天。他曾在接受日本運動雜誌採訪時表示，希望可以參加巴黎奧運，可惜抗癌一年之後仍不敵病魔，在2023年3月因病去世，享年31歲。
在這次巴黎奧運，日本男排賽程並不輕鬆，小組對手有德國、阿根廷和美國，但仍挺進了8強賽。而他們不僅代表著國家，也沒有忘記藤井直伸的遺願，將他的照片帶上場，不負「Smile Team」的名號，擺出笑容與藤井直伸遺照合影，這一刻也讓許多觀眾為之動容。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。