歐陽娜娜新劇收視翻車！開播強碰奧運 影評嘆：換女主角就看
23歲女星歐陽娜娜近來在中國積極發展，演技實力卻飽受外界批評，她仍然不受影響，專注於自身事業，近來她搭檔中國男星高偉光演出民國題材陸劇《冰雪謠》，她的表現再度受到討論，且該劇上檔時間剛好碰上奧運開打，第一集就收視慘澹，甚至有影評直言：「女主太勸退了，但凡換個女主就看了。」
記者吳昕蓓／綜合報導
《冰雪謠》改編自尼羅的小說《如月》，故事背景在民國動盪時期，卻是描述大叔吸血鬼與蘿莉盲女的玄幻愛情故事，由於巴黎奧運從7月26日開打，而《冰雪謠》則是在7月29日於網路播出第一集，時間剛好強碰到，中國影評網紅「戲精林克」以《冰雪謠》開播當天的數據分析，播放量以1.1％估算約264萬，算是很差的成績。
有網友毫不留情痛批：「女主有些勸退，每次看到歐陽娜娜演戲總是沒有代入感，如果換個濃顏系的女主應該跟高偉光會更搭」，然而也有網友給予肯定，認為歐陽娜娜的演技進步很多：「歐陽娜娜演技進步的也太大了吧」、「不得不說，歐陽娜娜演技提升很明顯，演眼盲少女演的很好」，評價相當兩極。
事實上，歐陽娜娜2016年演出《是！尚先生》就曾被砲轟演技尷尬，她在劇中飾演傻白甜的女主角「鹿小葵」，成為網友茶餘飯後的話題，她2月底上檔的古裝劇《永安夢》也曾引發熱議，歐陽娜娜在劇中飾演「長安第一美人」卻張開嘴巴大哭，讓網友看傻眼：「對這個演技有點擔心。」