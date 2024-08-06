過半機車族未加保任意險！想用小保費獲大保障　可適度加強2保險

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在投保年齡上，選擇網路投保的民眾以30至50歲之間最多，然而數據顯示，50歲以上車主選擇網路投保的比例也不少，機車險有近2成，汽車險則超過3成，投保年齡層的擴大，也體現網路投保已逐漸成為車主們的新選擇。
不過，富邦產險統計也發現，機車在台灣是最常見的代步工具，卻有超過一半的機車族未加保任意險，比汽車族低了近1/3，保障不足的情況恐成隱憂。
北富銀表示，目前各類機車險中，強制險不僅保障額度低，傷害醫療額度僅20萬元，且保障範圍不包含己方駕駛人，對己方駕駛的人身傷害和雙方財物損失無法提供任何保障，建議機車族可適度加強第三人責任險及駕駛人傷害險，用小保費得到大保障，讓每日出行更加安全放心。
因應環保意識覺醒，台北富邦銀行網路投保平台投保車險，不僅適用於傳統的汽機車，也全面涵蓋電動機車和微型電動二輪車。根據法規，微型電動二輪車自2024年11月30日起必須完成掛牌和強制險投保，否則將面臨罰款、移置保管甚至車輛被沒入等情況，車主可善用北富銀網路投保預先辦妥投保手續，確保合法上路。
台北富邦銀行也攜手富邦產險推出全新網路車險投保服務，車主只需透過北富銀的網路銀行或行動銀行APP，5~10分鐘即可輕鬆完成汽車險與機車險的線上投保，並同步推出多重優惠。凡透過網路投保汽機車任意險，享最高10%保費折扣，9月30日前網路投保刷富邦卡，可再享最高2%刷卡回饋，合計最高可享12%保費優惠。