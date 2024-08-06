蔣萬安致電奪金稱「台北選手」！市府澄清：王齊麟真的是台北人
台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋4日打敗中國組合拿下台灣在巴黎奧運首面金牌，成功蟬聯兩屆冠軍。台北市長蔣萬安昨日下午也與北市選手王齊麟視訊，親自告訴他北市府加碼300萬專項獎金的好消息。蔣萬安昨晚在Threads上發文與王齊麟對話的內容，不過他用「台北選手」稱呼王齊麟，卻遭到大批網友砲轟，「台北選手是什麼意思？台灣這國家講不出來嗎蔣家的後代？」對此，北市府今（6）日澄清指出，王齊麟真的是台北人，而蔣萬安是台北市長，代表台北市民向他恭賀天經地義。
記者呂炯昌／台北報導
市府副發言人李政軒表示，蔣萬安對本次奧運多次公開提到「中華隊、全台灣、台北市都以奧運選手為榮」，肯定台北市選手一金三銅的卓越表現，這一點已經有很多網友點出，相信大家都看到了完整脈絡，不用斷章取義。
李政軒指出，王齊麟真的是台北人，而蔣萬安是台北市長，代表台北市民向他恭賀天經地義。這次蔣萬安親自致電恭賀的李孟遠、吳詩儀、王齊麟與唐嘉鴻，也都是台北市的選手。他們既是台北市的驕傲，也是全台灣的代表，也是中華隊的選手，不會有人覺得是台北人就不是台灣人，外界不需要刻意扭曲。