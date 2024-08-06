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凱米颱風釀「11起類鼻疽」都在南部　3人還在加護病房治療

▲凱米颱風尾引進的西南風或西南氣流影響，導致中南部、西半部山區承受劇烈風雨。（圖／NOWnews攝影中心）
▲凱米颱風尾引進的西南風或西南氣流影響，導致中南部、西半部山區承受劇烈風雨。（圖／NOWnews攝影中心）

記者許若茵／台北報導

疾管署今（6）日表示，凱米颱風襲台帶來強風豪雨，颱風過後國內已確診11例本土類鼻疽病例，均發生於南部縣市，分別為高雄市8例、臺南市2例及嘉義縣1例，年齡介於30多歲至80多歲，其中10位有慢性病史，另1例有酗酒史。目前個案皆住院中，其中3例仍在加護病房治療。

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依據疾管署監測資料顯示，今（2024）年國內已累計18例本土類鼻疽確定病例，為5年（2019年）以來同期最高，個案發病年齡以65歲以上年齡層為主，居住地分布為高雄市13例、台南市2例、桃園市、彰化縣及嘉義縣各1例。

疾管署說明，類鼻疽是由類鼻疽桿菌引起，該菌存在於土壤、水池及積水環境中，主要由皮膚傷口接觸受病原菌污染的土壤或汙水傳染，但也可經由吸入受污染的塵土、土壤或水滴感染。

疾管署指出，颱風後疫情常為吸入性感染，於颱風後一個月內確診個案增加，因類鼻疽疫情常伴隨颱風侵襲後發生，疾管署今日再度發布致醫界通函，籲請醫師提高警覺，注意類鼻疽疑似個案之通報與診治。

疾管署進一步解釋，類鼻疽症狀表現差異極大，可能為無症狀，常見的病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療。國際上報告類鼻疽死亡率可達40-75%，國內統計近五年類鼻疽致死率則為4.5%。

疾管署提醒，其中糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，重症機率較高，如有發燒、胸痛、咳嗽等症狀請儘速就醫，即早診斷與治療。

疾管署強調，颱風過後為類鼻疽疫情高峰，民眾應做好個人防護措施，避免皮膚、傷口直接接觸或吸入受汙染塵土、土壤及汙水，降低感染機會。如出現疑似症狀時，尤其高風險族群，應儘速就醫並告知汙水、汙泥相關暴露史，以獲得妥善治療；醫師診療遇有疑似個案，應於72小時內通報及採檢送驗，以利衛生單位採取防治措施。

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