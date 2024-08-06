奧運體操／唐嘉鴻誓言再戰2028洛杉磯奧運！喊話：一定會拿到金牌
唐嘉鴻誓言再戰2028年洛杉磯奧運！我國體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻在出發巴黎奧運前，就是單槓項目的箇中好手，被視為是奪金的大熱門。昨（5）日在單槓項目決賽首個出場，發生「掉槓」的嚴重失誤，但最後由於多名選手發生失誤，和中國選手張博恆並列拿下銅牌。賽後，唐嘉鴻受訪直言，雖然結果沒有預期來得好，但把銅牌視為老天的肯定，並誓言4年後將會再戰2028年的洛杉磯奧運，一定會拿到自己想要的（金牌）。
記者林之越/綜合報導
連2屆奧運遇挫折 仍想再戰第3次
唐嘉鴻和教練翁士航在賽後接受訪問，談到失誤當下的心情，唐嘉鴻表示：「當下掉下來的時候，其實覺得很可惜，但想要在巴黎奧運留下很好的回憶，所以我上去就還是補做了一次，然後把整套發揮完美。希望能能呈現給全世界看，台灣國人不放棄的精神。」
無緣以完美表現搶下金牌，唐嘉鴻認為：「雖然拿到銅牌，結果沒有想像中來得好，但這是老天給予的肯定，證明教練與團隊們的準備方向正確，這面銅牌要獻給教練與團隊們。」
事實上，唐嘉鴻在2021年參加東京奧運時，在單槓項目的資格賽也有出現失誤，因而沒能挺進決賽。即使經歷了連續2次奧運都出現失誤的打擊，但當被問到是否會再戰2028年的洛杉磯奧運時，唐嘉鴻語氣堅定的表示：「一定會！我一定會拿到我想要的（金牌）。」