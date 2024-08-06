奧運獎金「台灣30選手」確定領到！名單、金額整理　他獎金X1.5倍

奧運體操／唐嘉鴻誓言再戰2028洛杉磯奧運！喊話：一定會拿到金牌

▲我國體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻參賽巴黎奧運，在單槓項目拿下銅牌，賽後受訪期許自己接下來能再挑戰洛杉磯奧運，一圓奧運金牌夢。（圖／中華奧會提供）
▲我國體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻參賽巴黎奧運，在單槓項目拿下銅牌，賽後受訪期許自己接下來能再挑戰洛杉磯奧運，一圓奧運金牌夢。（圖／中華奧會提供）

記者林之越/綜合報導

唐嘉鴻誓言再戰2028年洛杉磯奧運！我國體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻在出發巴黎奧運前，就是單槓項目的箇中好手，被視為是奪金的大熱門。昨（5）日在單槓項目決賽首個出場，發生「掉槓」的嚴重失誤，但最後由於多名選手發生失誤，和中國選手張博恆並列拿下銅牌。賽後，唐嘉鴻受訪直言，雖然結果沒有預期來得好，但把銅牌視為老天的肯定並誓言4年後將會再戰2028年的洛杉磯奧運，一定會拿到自己想要的（金牌）。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲中國體操好手張博恆在巴黎奧運男子體操單槓決賽上，最終與唐嘉鴻並列第3名，2人在頒獎典禮上的互動相當可愛。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國體操好手張博恆在巴黎奧運男子體操單槓決賽上，最終與唐嘉鴻並列第3名，2人在頒獎典禮上的互動相當可愛。（圖／美聯社／達志影像）
連2屆奧運遇挫折　仍想再戰第3次

唐嘉鴻和教練翁士航在賽後接受訪問，談到失誤當下的心情，唐嘉鴻表示：「當下掉下來的時候，其實覺得很可惜，但想要在巴黎奧運留下很好的回憶，所以我上去就還是補做了一次，然後把整套發揮完美。希望能能呈現給全世界看，台灣國人不放棄的精神。

無緣以完美表現搶下金牌，唐嘉鴻認為：「雖然拿到銅牌，結果沒有想像中來得好，但這是老天給予的肯定，證明教練與團隊們的準備方向正確，這面銅牌要獻給教練與團隊們。」

事實上，唐嘉鴻在2021年參加東京奧運時，在單槓項目的資格賽也有出現失誤，因而沒能挺進決賽。即使經歷了連續2次奧運都出現失誤的打擊，但當被問到是否會再戰2028年的洛杉磯奧運時，唐嘉鴻語氣堅定的表示：「一定會！我一定會拿到我想要的（金牌）。」


更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

唐嘉鴻奧運獎金可X1.5倍！中華隊8/6最新戰績整理　獎牌榜大洗牌

奧運體操／唐嘉鴻奪銅牌成台灣第2人！獎金加碼1.5倍　高達750萬

奧運體操／唐嘉鴻、張博恆並列奪銅！「中國旗在上」真實原因曝光

奧運快訊／讚！體操唐嘉鴻奪銅牌　可惜掉槓失誤與金牌擦肩而過

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選