快訊／鄭中基暫離演藝圈！自曝罹患憂鬱症：靠酗酒逃避事實
52歲香港歌手鄭中基3日發表聲明，宣布開除經紀人何慶湘，並同時宣布將暫時離開演藝圈，引起外界相當大的關注。今（6）日稍早鄭中基發文表示，平時大家都能看到他拍攝搞笑電影、開演唱會，外表看起來好像很健康，不過其實他的內心生病了，檢查發現他罹患憂鬱症，不過他沒有好好吃藥，而是選擇喝酒去逃避事實。近來他好好反省之後，決定要用時間和行動去證明自己，因此解決完自己和公司的問題後，老婆將陪同他一起到美國參加戒酒中心的療程。
記者朱祖儀／綜合報導
鄭中基在臉書發文表示，大家平時都看到他嘻嘻哈哈在拍搞笑電影、開演唱會，表面上看起來沒什麼，但其實他多年來都是一個不懂得如何面對壓力的人，2000年他還曾因為在飛機上醉酒鬧事，讓許多粉絲感到失望，且影響到他的家人，因此他決心要戒酒。雖然中間經歷過很多事情，不過他遇到太太余思敏之後，「是她讓我覺得我要走入另一個人生階段」，2人也組織了幸福的家庭，且育有2個孩子，是一件很幸福的事情。
鄭中基無法排解壓力 驚覺罹患憂鬱症
不過鄭中基表示，在面對壓力和工作時，他還是無法好好解決，很多事情都沒辦法好好溝通，讓家人感到失望，在搞笑和娛樂背後，隱藏了許多壓力，後來朋友建議他去看醫生，才發現自己罹患憂鬱症。不過他沒有好好吃藥控制，再度開始用喝酒逃避現實，太太勸說「你是在自己騙自己。」後來他用幾天時間反省，終於發覺工作忙不是藉口，不會溝通就要學著去溝通，「我覺得很對不起我家人，尤其是我太太和孩子，對不起！」
鄭中基表示，「我會用時間和行動去證明我會努力做好丈夫、爸爸和鄭中基的這個決心」，接下來他解決完自己和公司的問題，並完成手上工作後，將在太太陪同下到美國參加戒酒中心的療程，「50幾歲了，我要想清楚怎麼去面對自己，然後才能面對大家，我希望回來之後可以做一個更好的自己。」