「台灣好行玉長豐濱線」一位難求　限定加開班次、祭3款套票優惠

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因玉長豐濱線採郵輪式公車方式，串接花東縱谷及東海岸景點，對於想要暢遊的遊客來說，便利度大增，因此自2020年11/7上路以來，時常遇到假日滿座的情況，平均搭乘率高達9成，受歡迎程度可見一斑。不過，也因為一位難求，讓不少遊客在台灣好行粉絲專頁臉書，或是其他旅遊相關社群平台上表達希望加開班次需求。
為了滿足遊客搭乘需求，東管處決定從即日起到12/31間，每日加開1班車，除了達到分流效果外，也提供不同時間讓遊客可彈性選擇。
東管處表示，玉長豐濱線原發車時間為上午10點50分，即日起在10點20分再加開1班車。車上提供語音導覽QR Code服務，國定例假日、7月及8月平假日，額外提供免付費導覽人員服務，向遊客深度介紹各景點。
東管處表示，玉長豐濱線採取里程計費及套票併行，配合振興花東地區觀光發展，今年12/31前持有電子票證，包含行動支付，就可享有免費優惠。不過，電子票證無法預先保留座位，購買套票者才可以預約訂位。此外，網路購票及訂位開放到乘車日前1日中午12點為止。
套票價格分為玉長豐濱線一日券全票350元、優惠票200元；東部海岸玉長豐濱線二日券全票650元、優惠票350元；縱谷玉長二日券全票700元、優惠票430元。
搭乘路線部分，遊客搭乘玉長豐濱線後，可在石梯坪、石梯漁港轉搭花蓮304東海岸郵輪式公車，銜接東海岸花蓮段行程。也能在寧埔休憩區或長濱鄉公所，轉搭乘興東客運一般公車路線（8101、8102、8105、8119），前往台東成功鎮旅行，或接軌台灣好行「東部海岸線」接續東海岸南段遊程。