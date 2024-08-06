粉絲熱議「梁偉鏗從小看李洋長大」！真相曝光眾人笑翻：回不去了

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近日有許多網友在網路上討論這一屆奧運有許多運動員撞臉明星藝人，並點名梁偉鏗撞臉網紅蔡哥，蔡哥還特地為此拍片澄清，無奈表示：「不用再謝謝我...我私訊快要爆炸了，你知道嗎！」吸引許多網友前來朝聖互動。
後來又有網友點出李洋其實也撞臉蔡波能，「大家都在說李洋跟孫錫久很像，只有我覺得菜波能才是跟李洋最像的嗎！神韻跟髮型都覺得他們好像，每次幫麟洋配加油，菜波能的臉都會浮出來。」連蔡阿嘎本尊都現身留言回覆說：「這樣對比好像。」
Threads網友組圖曬逗趣合照 笑說「梁偉鏗從小看李洋長大」
此外，還有其他網友在Threads上面曬出一張蔡哥抱著蔡波能的照片跟梁偉鏗與李洋的照片組合在一起的合照，並開玩笑說：「梁偉鏗也是從小看李洋長大。」照片一曝光後，馬上吸引許多網友關注，大家紛紛留言表示：「波能安親班開課囉！如何成為男子雙打奧運金牌」、「年齡順序是有點不對，但我好像又被說服了」、「蔡哥羽球真的強」、「蔡波能現在不只是像阿嬤了」、「回不去了...超級像」、「已經無法判斷該支持哪一方提告」、「我在辦公室不小心大笑出來。」也有網友表示：「王昶某些角度其實跟吳慷仁也很像。」各種撞臉逗笑許多網友。
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