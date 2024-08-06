台股狂跌比鬼月可怕！身心科醫曝「5徵兆」　看親友是否在股災中

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🟡減少頻繁交易，降低交易成本和情緒成本
李旻珊醫師表示，投資本質上是一個長期的過程，雖然可能會面臨虧損，但重要的是要設定長期的視角，並明確自己的投資目標和時間框架。這樣可以避免因短期波動而影響，建議定期檢視投資組合，確保符合長期策略。同時設定止損點，避免過度損失，同時減少頻繁交易，以降低交易成本和情緒成本。
🟡保持正常生活模式能減少過度思考
此外，也可以進行自我反思，檢視當前及過去的投資決策，看看是否需要調整。與有投資經驗親友取暖，分享目前的狀況，這樣可以在市場不穩定時互相鼓勵，形成一種團體支持的氛圍。
如果感到身心狀況不佳，例如焦慮或心悸，可以考慮進行有氧運動或瑜伽，幫助降低交感神經的緊張。保持正常的生活模式非常重要，無論是上班還是照顧家庭，都應該規律地進行，這樣可以減少過度思考，讓自己更能專注於生活的其他方面。如果情況仍然嚴重，建議尋求專業的心理協助。
🟡「5徵兆」查看親友是否深陷風暴
若周圍親友因為市場波動而過度焦慮，表現出極度擔憂、煩躁或難過，特別是在討論投資話題時，這可能是他們面對投資損失的反應。常見的徵兆包括：
📍1、頻繁查看股票APP
📍2、失眠或早醒，醒來後立即查看股票
📍3、暴飲暴食
📍4、出現明顯的情緒波動
📍5、社交方面的退縮，不敢參與投資相關的討論
🟡減少批判。多傾聽和理解
該如何幫助陷入股災的親友，李旻珊醫師建議，要多傾聽與理解對方，去理解對方的擔憂和困擾，避免對他們的行為進行評價或批判。同時也要表達對他們的關心，也可以鼓勵他們尋求專業的財務顧問，進行財務規劃。如果情緒無法調適，可以建議尋求心理輔導或情緒管理的專業協助。
同時，帶著他們回歸正常生活轉移注意力，或是參加社交活動，分享彼此的經歷，減少對損失的執著。讓他們知道，面對損失而產生的情緒是正常的，並且這些困難的會過去。讓對方感受到你的支持，而不是批判他們的決策。通過理解和鼓勵，幫助他們走出焦慮的陰影，重新找到生活的平衡。