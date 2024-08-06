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台股狂跌比鬼月可怕！身心科醫曝「5徵兆」　看親友是否在股災中

▲台股近日波動大，股民們心裡苦不堪言，身心科醫師李旻珊幫忙化解情緒壓力。（圖／擷取自Pixabay）
▲台股近日波動大，股民們心裡苦不堪言，身心科醫師李旻珊幫忙化解情緒壓力。（圖／擷取自Pixabay）

記者周淑萍/綜合報導

全台迎接奧運奪牌的喜悅，而股市卻是狂風暴雨，昨（5）日台股大跌1800點，在農曆7月見證了台股史上最大跌點。比鬼還要嚇人股市，讓不少人感到emo（emotional縮寫，指憂鬱）。如何化解心裡的苦，捷思身心醫學診所院長李旻珊醫師接受《NOWnews》採訪，分享股市災民們的5徵兆，同時建議面對陷入股災的親友，民眾應該要多傾聽與理解，避免對他們的行為進行評價或批判，幫助他們回到正常生活。

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股市無情強烈動盪對股民們的傷害可能不小於地震風災，近日股市狀況，讓人感到心驚驚。該如何建立良好的情緒管理方式來減少焦慮和恐懼？李旻珊醫師提到，民眾要先自我覺察，自己屬於哪一種投資類型，能否承擔風險，如果是保守的投資者，對於虧損會感到難過，甚至影響到其他事情，那麼應該選擇較為保守的投資方式。

▲肖蛇的人在投資更為大膽，股票、基金或是其他金融商品，積極投資都有不錯的回報。（圖／資料照片）
▲身心科醫師建議減少交易次數，可以降低成本同時也能減少情緒成本。（圖／資料照片）
🟡減少頻繁交易，降低交易成本和情緒成本

李旻珊醫師表示，投資本質上是一個長期的過程，雖然可能會面臨虧損，但重要的是要設定長期的視角，並明確自己的投資目標和時間框架。這樣可以避免因短期波動而影響，建議定期檢視投資組合，確保符合長期策略。同時設定止損點，避免過度損失，同時減少頻繁交易，以降低交易成本和情緒成本。

🟡保持正常生活模式能減少過度思考
此外，也可以進行自我反思，檢視當前及過去的投資決策，看看是否需要調整。與有投資經驗親友取暖，分享目前的狀況，這樣可以在市場不穩定時互相鼓勵，形成一種團體支持的氛圍。

如果感到身心狀況不佳，例如焦慮或心悸，可以考慮進行有氧運動或瑜伽，幫助降低交感神經的緊張。保持正常的生活模式非常重要，無論是上班還是照顧家庭，都應該規律地進行，這樣可以減少過度思考，讓自己更能專注於生活的其他方面。如果情況仍然嚴重，建議尋求專業的心理協助。

▲Tabata間歇訓練、Zumba有氧運動，讓健身變得不無聊，而且在家就能練。（圖／Shutterstock）
▲如果感到焦慮或心悸，可以考慮進行有氧運動或瑜伽，幫助降低交感神經的緊張。（圖／Shutterstock）
🟡「5徵兆」查看親友是否深陷風暴

若周圍親友因為市場波動而過度焦慮，表現出極度擔憂、煩躁或難過，特別是在討論投資話題時，這可能是他們面對投資損失的反應。常見的徵兆包括：

📍1、頻繁查看股票APP

📍2、失眠或早醒，醒來後立即查看股票

📍3、暴飲暴食

📍4、出現明顯的情緒波動

📍5、社交方面的退縮，不敢參與投資相關的討論

▲（圖／擷取自Pixabay）
▲如果發現周圍的親友頻繁的檢視股票，則應該多留意對方的情緒波動。（圖／擷取自Pixabay）
🟡減少批判。多傾聽和理解
該如何幫助陷入股災的親友，李旻珊醫師建議，要多傾聽與理解對方，去理解對方的擔憂和困擾，避免對他們的行為進行評價或批判。同時也要表達對他們的關心，也可以鼓勵他們尋求專業的財務顧問，進行財務規劃。如果情緒無法調適，可以建議尋求心理輔導或情緒管理的專業協助。

同時，帶著他們回歸正常生活轉移注意力，或是參加社交活動，分享彼此的經歷，減少對損失的執著。讓他們知道，面對損失而產生的情緒是正常的，並且這些困難的會過去。讓對方感受到你的支持，而不是批判他們的決策。通過理解和鼓勵，幫助他們走出焦慮的陰影，重新找到生活的平衡。

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