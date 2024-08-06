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唐嘉鴻辣妻現身奧運！中國選手張博恆「親密互動」粉絲笑：小心他

▲唐嘉鴻老婆（左）遠赴巴黎看比賽，見到老公掉槓只擔心他傷勢，讓網友感動說是真愛。（圖／翻攝自曾若語Threads）
▲唐嘉鴻老婆（左）遠赴巴黎看比賽，見到老公掉槓只擔心他傷勢，讓網友感動說是真愛。（圖／翻攝自曾若語Threads）

記者李欣容／台北報導

2024巴黎奧運即將進入尾聲，昨（5）日「亞洲貓王」唐嘉鴻在體操競技男子單槓決賽發生掉槓失誤，但仍然以13.966分獲得銅牌，和中國選手張博恆並列第三，唐嘉鴻的老婆曾若語也到場支持，見到掉槓失誤，她第一反應是，「不知道他有沒有受傷。」讓粉絲感動直呼是真愛，而曾若語亮麗的外型也成為討論焦點，另外有趣的是，中國選手張博恆在頒獎時，一直在跟唐嘉鴻講悄悄話，讓網友好奇兩人在講什麼。

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▲「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運男子體操單槓決賽登場，可惜出現掉槓失誤。（圖／美聯社／達志影像）
▲「亞洲貓王」唐嘉鴻（右1）在巴黎奧運男子體操單槓決賽登場，可惜出現掉槓失誤。（圖／美聯社／達志影像）
唐嘉鴻掉槓拿銅牌　8名選手6名失誤

唐嘉鴻在男子體操單槓決賽中第一個出場，被看好能一舉奪金的他，卻發生掉槓失誤，最後以13.966分收場，後來日本選手和哥倫比亞選手出賽後，失誤的唐嘉鴻排名第3，若所有選手都順利完成動作，他恐怕沒有機會奪牌，沒想到從第4位選手開始，也一樣發生掉槓或是落地失誤的狀況，甚至還有直接正臉著地，慘不忍睹，就連預賽第一的中國選手張博恆也在落地時失誤，最後與唐嘉鴻並列第三，獲得銅牌。

▲唐嘉鴻在巴黎奧運男子體操單槓項目中，與中國選手張博恆並列第3名，2人在頒獎典禮上的互動相當可愛。（圖／美聯社／達志影像）
▲唐嘉鴻（右1）在巴黎奧運男子體操單槓項目中，與中國選手張博恆（右2）並列第3名，2人在頒獎典禮上的互動相當可愛。（圖／美聯社／達志影像）

老婆觀戰緊張怕受傷　拿牌樂喊：我老公是奧運銅牌

值得注意的是，唐家鴻的老婆曾若語也在現場觀賽，見到他掉槓，心裡第一反應是，「不知道他有沒有受傷。」讓許多粉絲直呼，「是真愛啊！」而曾若語亮眼的外型也受到關注，「太太也太美了吧」、「根本女明星等級」、「完全不輸明星的美貌」。

▲唐嘉鴻老婆曾若語美貌受到討論。（圖／翻攝自Threads）
▲唐嘉鴻老婆曾若語美貌受到討論。（圖／翻攝自Threads）
另外，有趣的是，在頒獎時，張博恆一直對著唐嘉鴻竊竊私語，就連拍照時也明顯靠向唐嘉鴻，不秀出自己的獎牌，反而是在唐嘉鴻身邊比個讚，不少人都好奇問，「到底在跟我們嘉鴻說什麼呢」、「他好像很喜歡唐嘉鴻」、「既然都撲街了，朋友一定要交就是了」、「直接黏著，好像小朋友好可愛」，還有人打趣喊，要唐嘉鴻的太太，「小心中國選手」，相當有趣。

曾若語也在Threads貼上與唐嘉鴻的親親照，開心寫道，「人生中的其中一天，謝謝你一直以來為了我們這麼努力，平安健康足以，要恭喜你終於度過了這段艱難的日子，我的老公是奧運銅牌！

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