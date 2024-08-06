唐嘉鴻辣妻現身奧運！中國選手張博恆「親密互動」粉絲笑：小心他

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唐嘉鴻在男子體操單槓決賽中第一個出場，被看好能一舉奪金的他，卻發生掉槓失誤，最後以13.966分收場，後來日本選手和哥倫比亞選手出賽後，失誤的唐嘉鴻排名第3，若所有選手都順利完成動作，他恐怕沒有機會奪牌，沒想到從第4位選手開始，也一樣發生掉槓或是落地失誤的狀況，甚至還有直接正臉著地，慘不忍睹，就連預賽第一的中國選手張博恆也在落地時失誤，最後與唐嘉鴻並列第三，獲得銅牌。
老婆觀戰緊張怕受傷 拿牌樂喊：我老公是奧運銅牌
值得注意的是，唐家鴻的老婆曾若語也在現場觀賽，見到他掉槓，心裡第一反應是，「不知道他有沒有受傷。」讓許多粉絲直呼，「是真愛啊！」而曾若語亮眼的外型也受到關注，「太太也太美了吧」、「根本女明星等級」、「完全不輸明星的美貌」。
另外，有趣的是，在頒獎時，張博恆一直對著唐嘉鴻竊竊私語，就連拍照時也明顯靠向唐嘉鴻，不秀出自己的獎牌，反而是在唐嘉鴻身邊比個讚，不少人都好奇問，「到底在跟我們嘉鴻說什麼呢」、「他好像很喜歡唐嘉鴻」、「既然都撲街了，朋友一定要交就是了」、「直接黏著，好像小朋友好可愛」，還有人打趣喊，要唐嘉鴻的太太，「小心中國選手」，相當有趣。
曾若語也在Threads貼上與唐嘉鴻的親親照，開心寫道，「人生中的其中一天，謝謝你一直以來為了我們這麼努力，平安健康足以，要恭喜你終於度過了這段艱難的日子，我的老公是奧運銅牌！」
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