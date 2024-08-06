全球股災「若向下修正如滾雪球可怕」　謝金河：世界的震央在日本

日本至明年中仍有2碼升息空間　法人看日圓未來1年不排除升到130

▲日股重挫後大反攻，日圓兌美元則止升回貶至145價位，法人認為日本央行還有升息空間，加上美國若如市場預期降息，日圓未來一年可能朝向130價位。（圖／記者葉政勳攝）
▲日股重挫後大反攻，日圓兌美元則止升回貶至145價位，法人認為日本央行還有升息空間，加上美國若如市場預期降息，日圓未來一年可能朝向130價位。（圖／記者葉政勳攝）

記者顏真真／台北報導

日本升息且縮減購債引發日圓大幅升值，加上美國科技財報與非農數據不如預期，日圓兌美元暴升，一度來到141價位，日股則出 重挫，今（6）日在日圓快速回貶至 146，日股也展開大反攻。展望後市，法人指出， 日圓未來的動態取決於美國聯準會（Fed）寬鬆貨幣政策力道，還有與美日利差，不排除至2025年中日本還有2碼升息空間，若美國如市場預期降息，日本央行又升息，日圓兌美元可能升向130價位。

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上週日本央行將基準利率自約0-0.1%，上調15個基點至約0.25%，同時宣布逐步縮減日本公債收購金額，預估到2026年3月每月購債規模將縮減至約3兆日圓，較目前每月的購債規模約縮減一半。同時，美國聯準會的利率會議也令市場更加篤定9月會議將降息，美日利差縮窄，也使得日圓出現急升，一度衝上141。

此外，上週部分科技業的財報與財測如英特爾、ARM、高通、亞馬遜等未達市場預期，加上美國就業報告較市場預期疲弱，也讓市場擔憂景氣下滑速度過快，日本股市、債市與匯市均出現劇烈震盪。不過，今日日圓兌美元大幅回落，一度下探146價位，日股也展開大反攻。

展望後市，富達國際日本價值股票團隊預估，日本央行將持續觀察經濟數據動態，惟其已上調中期通膨預估，不排除至2025年中尚有2碼升息空間，若日本央行要實現中期2%的通膨目標，預估短期利率還有上揚1-2%之空間，將持續關注日本實質薪資動向、消費者動力、未來薪資談判狀況，以判斷日本通膨是否具持續性。

對於日圓未來走勢，富達國際日本價值股票團隊指出，若觀察日圓過去與美日利差相關性的歷史資料，日圓兌美元於140-145左右，為大部分日本企業於年初所預設的水平。展望未來12個月，若美國通膨持續放緩，聯準會如市場預期調降利率，而日本央行為控制國內通膨而調升利率，導致美日利差擴大，不排除日圓兌美元朝向130價位，但若美國通膨高於預期，外匯市場將趨於穩定。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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