「國民黨寶、民進黨幸運寶！」周玉蔻求翁曉玲：千萬別離開立院
台灣羽球黃金男雙「麟洋配」日前成功擊敗中國奪金，衛冕金牌締造史無前例紀錄，未料國民黨立委翁曉玲卻在微信上稱「中國人的驕傲」，遭炎上後仍不改口。對此資深媒體人周玉蔻今（6）日表示，翁根本是根本國民黨黨寶、國寶（中華人民共和國）與民進黨的幸運寶，懇求千萬不能離開，一定要一直留在立法院。
記者陳威叡／台北報導
對於翁曉玲發言惹議遭出征，事後仍不改口，對此周玉蔻表示，人人都知道，現在講自己是中國人，就是指拿中華人民共和國護照，認同中共政權獨裁統治，贊成中共打壓、戰狼、統一台灣的意思。
周玉蔻表示，這是台灣的禁忌，全民當前的共識，翁曉玲心知肚明，否則不會在第一時間切割她在不同平台的發言，自許中國人還那麼不老實，設法「劈腿」賺取政治紅利，小動作到幾乎無知。而被抓包後仍要嘴硬，不得已為自己的中國人加碼，掉入自己替自己挖的「政治黑」陷阱。
周玉蔻說，如今事態更嚴重了，翁曉玲眼看自貼的「中國人」標籤拔不掉了，只好胡言亂語血統、語言「我們都是中國人」那一套。原來她的中國人，指的是老掉牙的老祖宗，不是習近平統轄下驕傲偉大的中華人民共和國中國人。
周玉蔻稱，翁曉玲左支右絀，馬屁不成變馬糞，這種國民黨立委，根本黨寶、國寶（中華人民共和國）與民進黨的幸運寶，「千萬不能離開，一定要一直留在立法院！」