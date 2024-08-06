中央大學「大一年專責機構」整合資源 推AI課程助新鮮人應對挑戰
中央大學為了轉銜新鮮人從高中三年級到大學一年級的學習內容，113學年度起率先在人文社會科學相關科系開設「大一年專責機構」，統整資源與制度，並且推出先修課程「生成式人工智慧與Python跨域應用」，希望提升一年級學生的求知動機，尋找自我定位與未來發展，更能游刃有餘應對外界的挑戰。
記者林則澄／台北報導
中央大學表示，「大一年專責單位」統整教務處、學務處、通識教育中心、文學院、客家學院、中文系、英文系、法文系、文學院學士班和客家系的人力與學習資源，並且設計暑期先修課程、新生轉銜工作坊、新生專題、一對一導師制度、學長姐的修課指導、自主學習微課程、跨領域微學程等方式，期盼引領新生更個人化、彈性的學習機會，落實自我定向的策略。
中央大學指出，「大一年專責機構」正是教育部資科司支持的「Xplorer探索者計畫」努力推動的概念，由於當前社會需求快速變動，新興科技與社群媒體蓬勃發展，加上學生的特質、背景、需求與期待呈多樣化，都是對於高等教育造成的衝擊與挑戰。
中央大學表示，「大一年專責機構」將在人文社科學院相關科系率先試行，新生8月1日開始可以選修暑期先修課程「生成式人工智慧與Python跨域應用」，而且開學週除有一般新生訓練，並且增加「新生轉銜工作坊」，內容包括時間管理、生活適應、與讀書方法的介紹，也在通識中心開設課程「定錨與跨域：跨學科對話與整合」，提供新生對不同學科領域議題的理解，還有「新生專題」的指導，協助探索真實世界的議題，找尋未來的方向。