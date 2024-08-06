外資回頭了！今日加碼243億元　投信同買逾百億、台股漲670點

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台北股市昨日重挫逾1800點，今日開盤上漲513.51點，隨後在權值股走高下，一度大漲809.56點，來到20640.44點。但40分鐘過後，大盤搭乘大怒神翻黑，一度下滑到19662.74點，下跌168.14點，隨後又在台積電撐盤之下，最高來到20751.5點，盤中高低點振幅高達1088.76點或5.49%，終場上漲670.14點或3.38%，收在20501.02點，日K結束連2黑，成交量為6399.06億元。不過櫃買指數卻沒有這麼好運，開高後跳水翻黑，終場下跌2.01點或0.85%，收在235.51點，日K拉出長上下影線，並且拉出第三根黑K棒，成交量為1486.8億元。
今日電子資金成交比重維持在6成，來到64.7%。權值股漲多跌少，權王台積電昨日一度打入跌停，終場下跌逾9%、收在815元，今日絕地大反攻，開盤上漲53元、以868元開出，隨後在買單敲進之下，一度上漲9%，來到895元，距離漲停板差一步，終場上漲65元或7.98%，收在880元，成功站回半年線，貢獻大盤指數就有521點，也就是說今天大盤有超過77%的漲點都是來自台積電；鴻海表現就相對疲軟，開盤上漲5.5元、以173.5元開出，隨後跳水翻黑，雖然盤中一度拉回紅盤，不過尾盤不敵賣壓，最後一盤更是爆出8707張賣單，終場下跌0.5元或0.3%，收在167.5元，成交量更是超過30萬張，為居台股個股成交量冠軍；聯發科今日開盤直奔漲停價1090元，可惜漲停打開，雖然尾盤一度亮燈，不過追價力道不足，終場上漲84元或8.48%，收在1075元。
今日個股成交量排行榜前五名為：鴻海、新光金、群創、喬福、台積電；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、聯發科、世芯-KY、廣達。