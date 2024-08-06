IKEA中元節「驚見拜拜金紙」！真實身份竟能吃下肚：全球僅台灣有
中元節也來創意惡搞，IKEA開賣應景美食「金紙蛋糕」，全球只有台灣販售，不僅外觀還原拜拜必備的金紙，還跟真正的紙錢一樣，可以一層一層分開，超鬧IKEA金紙蛋糕8月10日起重磅開賣，限時限量、售完為止。
記者鍾怡婷/綜合報導
IKEA瑞典餐廳將於8月10日開賣應景美食「金紙蛋糕」，全世界IKEA僅台灣吃得到，外觀是層層疊疊的暗黃色千層蛋糕，加上最上層印有紅框，乍看之下就像是一疊真正的金紙，還可以挑戰金紙層層撕開的樂趣，每份售價85元。
《NOWnews》實際開箱，蛋糕外觀真的很像金紙，吃起來類似於蜂蜜蛋糕口感以及味道，上層撒有糖粉，甜度偏高，不過吃起來甜而不膩，適合喜歡吃偏甜糕點的民眾，一層一層撕開得設計也相當有創意，且IKEA在全球50個國家共有430家分店，但「金紙蛋糕」僅台灣區門市限定開賣，限定特殊美食，喜歡嚐鮮的快衝一波！
此外，中元普渡首選紅色供品，飄香40年的可口奶滋以經典的「可口紅」包裝深植人心，也是中元普渡不可或缺的必備供品，今年可口奶滋推出單包裝的隨手分享包、量販分享包，袋裝的小包裝形式，不再擔心整條吃不完、開封後保存不易，更符合現代人獨身、小家庭的飲食習慣。
YouTuber阿翰今年也再度為可口奶滋化身最親民的「房東阿姨」，以台灣人最熟悉的中元普渡為背景，房東阿姨著一身喜氣的紅裝亮相，結合可口奶滋的經典紅色包裝，親身示範「可口紅吱吱，有拜有保庇」。