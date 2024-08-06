南投槍擊案4死！「牛樟芝之父」賴敏男撿回一命 求償4670萬獲准
冷血槍手李鴻淵（56歲），前年持槍闖進前東家南投康建生技公司，狠奪4條人命，僅有「牛樟芝之父」賴敏男幸運撿回一命，案經審理，南投地方法院日前判處李鴻淵應賠償4670萬餘元。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，2022年7月14日李男持槍跑到康健生技公司，並先在公司外面、距廠區約20公尺遠的鐵皮屋廁所內，將賴敏男的弟弟以及劉姓園藝科長雙手反銬，並以「行刑式」的方法，從背後對2人頭部開槍。犯案後，李男再騎車前往公司廠區，趁著下班時間走進大門內，挾槍逼迫當時還在辦公室的員工們「走進廁所、交出手機」，之後於辦公室內槍殺了賴敏男的女兒以及張姓女主任，而賴敏男則是頭部中彈倒地，但沒有立即死亡，緊急送往醫院幸運撿回一命。
李男行兇後，騎著死者劉姓課長的機車，一路沿產業道路逃逸，隨後將機車丟棄在中投公路旁的草叢中，改搭計程車前往台中市區，跟友人借錢後再坐車離開；案經調查，警方發現李男躲藏在台中市中清路一家養生館，遂出動大批荷槍實彈的警員前往逮人，但在攻堅時，卻一度找不到李鴻淵身影，當時還懷疑是否養生館有其他動線，讓李男可以神不知鬼不覺脫逃，所幸員警在浴室發現洗澡所留下的水痕後，直覺可疑，擴大搜索後，最終在夾層尋獲李嫌。
事後賴敏男對李男提出民事求償，法院審理後李鴻淵應給付賴敏男4670萬1733元，並自民國111年9月28日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。