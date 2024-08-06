王齊麟領獎前「霸氣一牽李洋」幕後互動太閃！被誤認一對粉嗨結婚
「黃金男雙」李洋、王齊麟奪下2024巴黎奧運男雙羽球金牌，成為奧運羽球史上首對衛冕成功的組合，「麟洋配」站上頒獎台時手牽手，還讓中國網友誤信「是一對」。當時在現場球迷直接在脆（threads）曝光全程影片，原來是李洋先主動但沒牽成功，王齊麟再直接霸氣一牽，這段小互動讓網友直呼超有愛。
記者林奕如／綜合報導
李洋、王齊麟在金牌最後一戰，努力奮戰中國隊「梁王組合」王昶和梁偉鏗，最後以2比1獲勝，站上頒獎台時，轉播畫面只有麟洋已經牽手畫面，就有在現場觀戰的網友在「threads」上傳還沒牽手到牽手的全程影片，原來是李洋先伸出手，但他一度以為王齊麟沒有要牽，所以收了回去，結果王齊麟一發現立刻霸氣抓李洋的手牽上。
兩人感情好沒話說，不過有中國網友誤認真的是一對，紛紛發問「真情侶、是GAY？」還有人要他們原地結婚。私底下，李洋常稱呼王齊麟「大寶貝」，兩人同年齡又是國中同學，雖然一開始搭檔都不是彼此，不過緣分超級奇妙，2019年首次搭檔就奪下西班牙羽球大師賽冠軍，自此開啟命運之路。
有趣的是，王齊麟的生日是1月18日，和天王周杰倫同天，李陽生日是8月12日，則是和天王嫂昆凌同天。曾被問到吵架時怎麼辦？王齊麟表示：「就吵啊，夫妻嘛，床頭吵架床尾和。」這次兩人在奧運頒獎台上牽手，粉絲看畫面笑說，這段要「循環播放」，要播放給王齊麟女友陳詩媛（十元），而李洋也有低調穩定交往多年的女友，他早在3年前就鬆口想結婚，在節目上曾說：「無時無刻都在求婚」。