遭民眾黨嗆不中立 內政部打臉：縣市長一審判刑停職過去均不給薪
新竹市長高虹安遭判刑停職，內政部宣布，高虹安於停職期間不發薪給，遭民眾黨砲轟「不中立、停薪議題上無標準」。對此，內政部今（6）日直指，自88年地方制度法施行以來，因案一審判刑由內政部停職的縣（市）長共有2位，這2位經停職的縣（市）長在停職期間都不發給薪給。
記者林怡昕／台北報導
針對外界關心近期縣（市）長因一審判刑停職，內政部依照行政院人事行政總處106年函釋於停職期間不發給半俸的決定，內政部表示，自88年地方制度法施行以來，因案一審判刑由內政部停職的縣（市）長共有2位，這2位經停職的縣（市）長在停職期間都不發給薪給。
內政部說明，縣（市）長停職期間是否發給半俸的裁量機關，依照行政院人事行政總處106年6月22日總處給字第1060049606號函和原行政院人事行政局100年12月5日局給字第1000057960號書函，在106年6月22日以前是由服務機關縣（市）政府決定，之後則由上級機關內政部決定。
內政部進一步說明，依地方制度法第78條第1項規定，縣（市）長涉嫌犯內亂、外患、貪污治罪條例（不包括圖利罪）、組織犯罪防制條例或最輕本刑在五年以上有期徒刑之罪，經一審判刑者，由內政部停止其職務。從88年到現在，由內政部依該規定停職的縣（市）長，分別是94年的臺東縣縣長吳俊立，當時由臺東縣政府決定停職期間停發薪給，至於新竹市市長高虹安，依106年函釋由內政部決定停職期間停發薪給。