孫安佐被說像「8+9」怒反擊！襯衫敞開秀肌肉：89有這種手臂嗎？
資深藝人孫鵬與狄鶯的兒子孫安佐（現名：孫健豪）自從在泰國傳出涉毒、私闖民宅事件後，近日又展開募資計畫，透露自己如果募款成功就要飛到烏克蘭打仗，掀起各界關注。而孫安佐日前因為穿著花紋襯衫配短褲，被形容像「8+9（不良少年）」，他近日發影片正面回應酸民，表示自己是「美國加日系就變這樣」，還反擊說：「8+9有這種手臂肌肉嗎？」掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
被指稱像「十足的8+9」 孫安佐霸氣曬手臂肌肉反擊
孫安佐近日因為穿著泰國花紋襯衫配短褲，加上染了新的髮色，被指稱是「十足的8+9模樣」，他在近日便透過IG上傳一段影片，苦笑坦言自己對那些言論沒什麼話好說，並向那些說他穿著很像8+9的人反擊說：「8+9有這種手臂肌肉嗎？」對於自己染的新髮色被說是金色，孫安佐也反問：「是色盲嗎？」並強調自己是染白色的。
自認是「美國＋日系」風格 孫安佐解釋沒看不起8+9
影片中可見，孫安佐一樣穿著花紋襯衫，敞開衣服露出胸膛與結實的肌肉，他也幽默補充說道：「我是美國＋日系就變這樣。」孫安佐也解釋自己沒有看不起8+9，只是自認自己比較像是日本混美國，還開玩笑說自己是「7+3」。
許多網友看到影片之後，都紛紛留言表示：「像音柱穿搭很帥！個性比較8+9屁孩」、「髮色褪了嗎？還是光線問題？不過還是超帥！」、「安佐好帥我挺你」、「哪有89在結手印的」、「在日本很多人都穿的很有個性，日本人也會尊重及欣賞每一個人的差異性。」不過也有部分網友指出孫安佐的體態似乎沒有之前好，「最近身體的線條似乎沒那麼明顯」、「你肚子好像變大了」、「肚子好像比較有肉了一點。」