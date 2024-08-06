星宇航空機上酒獲肯定！奪「國際線頭等艙葡萄酒」第一名

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此外，2016年廷巴克單一葡萄園Frédéric Emile麗絲玲白酒（Trimbach Riesling Cuvée Frédéric Emile 2016）及2018年銀橡樹亞歷山大谷卡本內蘇維濃紅酒（Silver Oak Alexander Valley Cabernet Sauvignon 2018）分別奪得了白酒第三名及紅葡萄酒第四名。星宇航空提供的伯蘭爵頂級年份香檳（Bollinger La Grande Année 2014）也榮獲年份及無年份香檳組的第二名。
星宇航空表示，身為一家精品航空公司，一直致力於超越旅客期望，並期許提供旅客最佳航空體驗。在選擇葡萄酒款時，將高空氣壓對味覺及嗅覺造成的影響、各艙等特性、世界知名產區特色及各葡萄品種都納入評估，以提供最優質的酒款。此次獲獎深感榮譽，未來也將持續精進並嚴謹的挑選葡萄酒款，期望能再創殊榮。
Wines on the Wing是美國知名旅遊雜誌Global Traveler每年舉辦的酒品評選，所有機上用酒都透過專業侍酒師、葡萄 酒商及釀酒師以盲飲的方式，根據酒款清澈度、色澤、酸度、甜度、口感、尾韻及品質等，選出最優秀且適合於機上飲用的酒品。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！