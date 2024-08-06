奧運獎金「台灣31選手」確定領到！名單、金額整理　他獎金X1.5倍

奧運奪10面金牌是常態！人口2600萬澳洲為何強大　3大關鍵全說了

▲澳洲在巴黎奧運開幕式後首個比賽日就拿下3金，澳洲游泳好手Ariarne Titmus奪下女子400公尺自由式金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲澳洲在巴黎奧運開幕式後首個比賽日就拿下3金，澳洲游泳好手Ariarne Titmus奪下女子400公尺自由式金牌。（圖／美聯社／達志影像）

記者潘毅／綜合報導

2024巴黎奧運各項賽事持續進行中，代表台灣出賽的中華隊選手們陸續傳出奪牌捷報。其中，台灣黃金男雙組合「麟洋配」王齊麟、李洋更是締造史無前例的男雙金牌二連霸成績，使台灣在本屆奧運獎牌榜的名次大幅提升。

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但仔細查看各國奪牌榜，會發現與台灣人口相近的「澳洲」，截至今（6）日已經奪得13面金牌，暫居全球第4名。究竟是什麼原因，讓澳洲能靠著2600萬人口在奧運會頻頻奪金？這與關鍵人物「康德」（Peter Conde）息息相關，而他也公布了「3大關鍵」，值得各國借鏡。

▲澳洲僅靠著2600萬人口，就能在奧運奪牌榜單上名列前茅。（圖／Google）
▲澳洲僅靠著2600萬人口，就能在奧運奪牌榜單上名列前茅。（圖／Google）
強大的奧運水上奪牌機器！澳洲靠2600萬人瘋狂奪金

位於南半球的澳洲，雖然國土面積廣大，與美國大小相當，但總人口僅2601萬人，主要人口為歐裔的83%，具有濃厚的移民文化。這樣一個與台灣人口數量相仿的國家，卻能在奧運會上大量奪牌，自1984年洛杉磯奧運以來，沒有一屆的總獎牌數低於10枚。

仔細翻看澳洲的奪金項目，發現主要集中在游泳、划船、輕艇、帆船等水上運動項目，顯示當地水上運動風氣盛行，而團體球類如排球、籃球也具備奪牌實力。

▲澳洲在各項水上運動都有亮眼表現。（圖／翻攝IG@ausolympicteam）
▲澳洲在各項水上運動都有亮眼表現。（圖／翻攝IG@ausolympicteam）
奪牌機器也曾經當機！「傳奇水手」出手改革澳洲體育界

不過這樣一個體育風氣強盛的國家，也曾在10年前陷入低潮。2012年倫敦奧運時，澳洲僅僅奪下8面金牌，比2008北京奧運的14面金牌整整少了5面。到了2016年里約奧運，雖然將金牌數維持在8面，但銀牌、銅牌數量持續減少，總獎牌數降至29面。這在當時引發了澳洲民間與體壇要求改革的聲浪，一個關鍵人物也因此現身。

2017年，負責掌管澳洲各項體育訓練的最高層級機構「澳洲體育學院」（Australian Institute of Sport），宣布任命曾任帆船選手的康德（Peter Conde）為新院長。這位「傳奇水手」自2004年起擔任澳洲帆船代表隊選手遴選顧問，2009年接任總監，在他的管理下，每屆賽事澳洲帆船隊都能奪牌，即使在澳洲最慘淡的倫敦與里約奧運中，亦能穩住陣腳。

▲澳洲近年來也針對羽球、桌球、跆拳道等傳統弱項，持續提供資源讓選手能在奧運賽場上奮戰。（圖／翻攝IG@ausolympicteam）
▲澳洲近年來也針對羽球、桌球、跆拳道等傳統弱項，持續提供資源讓選手能在奧運賽場上奮戰。（圖／翻攝IG@ausolympicteam）
康德上任後，首先持續觀察國際奧委會的動態，為新增的奧運項目投入資金並制定選手培訓計畫，包括滑板、衝浪等新項目，澳洲都成功奪牌。此外，對於傳統弱項如桌球、柔道等，康德也不放棄，持續投入資源。東京奧運前，他找來40多位過去曾奪金的好手，回到澳洲體育學院分享經驗，這項策略也被譽為導師計畫。（台灣羽球好手李洋也將回到國體大任教，有望成為台版範例）

過去澳洲體育學院會在奧運會前進行獎牌預測，但康德上任後，決定不再公布預測獎牌數，理由是不想為運動員造成壓力。

▲負責掌管澳洲各項體育訓練的最高層級機構「澳洲體育學院」。（圖／翻攝IG@ausolympicteam）
▲負責掌管澳洲各項體育訓練的最高層級機構「澳洲體育學院」。（圖／翻攝IG@ausolympicteam）
奧運奪牌3大成功關鍵不藏了！康德掌舵4年讓澳洲再進化

東京奧運期間，康德給予澳洲選手無微不至的照顧，在選手村提供來自家鄉的美味餐點，以防選手水土不服。最終澳洲在東京奧運斬獲17金、7銀、22銅，總獎牌數46枚，名列全球第6。

康德掌舵澳洲體壇4年，在東京奧運展現驚人改革成果後，於2022年1月5日辭去「澳洲體育學院」院長一職，但他已讓澳洲各大體育協會體質更健康，財務更透明，並為2024年巴黎奧運預留大筆資金。

▲康德（Peter Conde）是澳洲在東京、巴黎兩屆奧運斬獲佳績的最關鍵人物。（圖／翻攝澳大利亞體育委員會）
▲康德（Peter Conde）是澳洲在東京、巴黎兩屆奧運斬獲佳績的最關鍵人物。（圖／翻攝澳大利亞體育委員會）
東京奧運讓澳洲谷底翻身，康德的成功歸因於3大關鍵，分別是「人、制度以及注重細節」。這4年的改革，讓澳洲培養出奪牌好體質，選手在巴黎奧運繼續奪得佳績，種種細節相當值得各國借鏡。

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