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麟洋奪金「謙虛吐1句」！和詹家姐妹成對比　台人嘆：人品定成敗

▲李洋（左）、王齊麟（右）勇奪羽球男雙奧運金牌，但兩人受訪時態度依舊低調謙虛，讓人更有好感。（圖／教育部體育署提供）
▲李洋（左）、王齊麟（右）勇奪羽球男雙奧運金牌，但兩人受訪時態度依舊低調謙虛，讓人更有好感。（圖／教育部體育署提供）

記者藍詩孟／綜合報導

中華網球女雙代表「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴出戰巴黎奧運，首輪比賽就出局，未能擠進16強，但詹詠然受訪時坦然接受敗果，只表示還能上場打球她已經覺得很幸福了，也提到自己在比賽時的給對手相當大的壓力，即便輸球她看起來還是自信滿滿；反觀奪金的羽球男雙組合「麟洋配」，李洋、王齊麟賽後的謙虛受訪，讓律師林智群忍不住曬出對比圖，狠酸詹家姐妹「聽起來好像拿金牌的是上面這組」。

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巴黎奧運賽事即將在8月11日閉幕，各項目的賽果陸續出爐，截至今（6）日台灣時間下午3點，中華隊共累計4面獎牌，其中最受矚目的就是由羽球男雙組合「麟洋配」拿下的金牌；4日男雙決賽時更掀起全台瘋羽球的熱潮，大家都守在電視機前面看轉播，大讚麟洋帶來的精彩表現。

▲李洋、王麒麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌，實現衛冕。（圖／教育部體育署提供）
▲李洋（左）、王齊麟（右）組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌，實現衛冕。（圖／教育部體育署提供）
但對比麟洋配的高熱度，同樣代表台灣出戰的網球女雙選手「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴則未受台人待見，此次奧運她們也沒能晉級16強，但詹詠然受訪時正面回應，「不算太大遺憾，前10個月還不知道能不能打球，覺得很幸運、也很幸福，算是美夢成真。」並提到自己在場上有給對手很大的壓力，只可惜仍以4：6、0：6的成績直落二，輸給捷克代表隊。

麟洋奪金超謙虛　反觀詹家姐妹被噓爆

愛評論時事的知名律師林智群見狀，就將詹家姐妹和麟洋配受訪的內容合成上下圖，表示對比詹詠然的自信，麟洋配賽後反而謙虛的說「對手其實也給我們非常大的壓力」，讓林智群忍不住嘲諷詹家姐妹：「聽起來好像拿金牌的是上面這組？」

▲女雙世界排名第28名的詹皓晴(右)選擇與姊姊詹詠然(左)作為搭檔勇闖奧運。(中華奧會提供)
▲女雙世界排名第28名的詹皓晴（右）與姊姊詹詠然（左）組團勇闖奧運，可惜首輪就輸掉比賽。（圖／中華奧會提供）
網友看了也紛紛留言「失敗者不謙虛，成功者皆謙虛，人品真的決定成功還是失敗」、「臉皮夠厚也是一種能力」、「詹家姐妹的厚臉皮實在是一絕」、「要是不小心輸給你們姊妹真的超丟臉的，的確很有壓力呀」、「自大 vs 謙虛」。

不過詹家姐妹和麟洋配相同的是，這次巴黎奧運都是兩個組合最後一次一起搭檔參賽。詹詠然表示結束中華隊任務後沒有遺憾，但未來應該還會繼續打職業賽，以身體狀況為主，能享受多享受；李洋比完公開賽後將轉教職，到大學任教。



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