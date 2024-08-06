麟洋奪金「謙虛吐1句」！和詹家姐妹成對比　台人嘆：人品定成敗

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但對比麟洋配的高熱度，同樣代表台灣出戰的網球女雙選手「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴則未受台人待見，此次奧運她們也沒能晉級16強，但詹詠然受訪時正面回應，「不算太大遺憾，前10個月還不知道能不能打球，覺得很幸運、也很幸福，算是美夢成真。」並提到自己在場上有給對手很大的壓力，只可惜仍以4：6、0：6的成績直落二，輸給捷克代表隊。
麟洋奪金超謙虛 反觀詹家姐妹被噓爆
愛評論時事的知名律師林智群見狀，就將詹家姐妹和麟洋配受訪的內容合成上下圖，表示對比詹詠然的自信，麟洋配賽後反而謙虛的說「對手其實也給我們非常大的壓力」，讓林智群忍不住嘲諷詹家姐妹：「聽起來好像拿金牌的是上面這組？」
網友看了也紛紛留言「失敗者不謙虛，成功者皆謙虛，人品真的決定成功還是失敗」、「臉皮夠厚也是一種能力」、「詹家姐妹的厚臉皮實在是一絕」、「要是不小心輸給你們姊妹真的超丟臉的，的確很有壓力呀」、「自大 vs 謙虛」。
不過詹家姐妹和麟洋配相同的是，這次巴黎奧運都是兩個組合最後一次一起搭檔參賽。詹詠然表示結束中華隊任務後沒有遺憾，但未來應該還會繼續打職業賽，以身體狀況為主，能享受多享受；李洋比完公開賽後將轉教職，到大學任教。
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