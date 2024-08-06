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全球股市震盪！經濟部：國內景氣復甦態勢不變　下半年將持續成長

▲全球股市震盪，台股慘綠，恐慌蔓延，經濟部今（6）日發出新聞稿表示，台灣經濟仍穩定成長。（圖／記者陳明中攝影）
▲全球股市震盪，台股慘綠，恐慌蔓延，經濟部今（6）日發出新聞稿表示，台灣經濟仍穩定成長。（圖／記者陳明中攝影）

記者鄭妤安/台北報導

全球股市震盪，台股慘綠，經濟部長郭智輝昨（5）日示警「全球股災，大家要有準備」，不料遭到抨擊勿斷，今（6）日趕緊強調「台灣產業能量強勁」，經濟部也發出新聞稿表示，台灣經濟仍穩定成長，內外需表現皆溫，主要產業也優於其他國家，下半年仍持穩健成長態勢。

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因部分經濟數據不如預期，加上中東情勢再升溫，導致投資者對未來全球景氣展望產生疑慮的預期心理，使得全球股市出現崩跌。經濟部延續郭智輝「台灣產業強」的說法，表示儘管股市下跌，國內景氣復甦態勢不變，下半年仍將持續穩定成長。

經濟部統計處說明，隨著終端需求逐步回溫，後續包括半導體、AI、次世代通訊等新興科技應用商機持續拓展，將有助於活絡全球貿易動能。雖然主要國家推遲降息時程，同時仍有地緣政治衝突等不利因素，但下半年的國際經濟景氣大抵維持穩定復甦走勢，根據國際預測機構S&P Global於7月15日預測，今年全球經濟成長率為2.7%。

受惠於就業市場穩健與調薪的所得效果，國內今年上半年零售業及餐飲業營業額創歷年同期新高，內需表現穩定，預期下半年也將續呈成長趨勢；外需市場則隨新興科技應用商機熱絡，終端需求增溫，以及供應鏈回補庫存效應開始顯現，加上國內優勢產業如電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業順應此波全球AI熱潮，已連續6個月及12個月呈現正成長，推升國內製造業表現，同時也挹注我國出口動能連續8個月呈正成長。

根據主計總處資料顯示，今年Q2季我國經濟成長率概估為5.09%，假設第3、第4季維持先前預估，併計第1、2季後，預測今年全年成長3.91%。

展望今年下半年，經濟部表示，雖然高利率、美中經貿科技角力、地緣政治衝突等不確定因素仍在，但迄今國際經濟景氣大抵維持穩定復甦，加上AI、高效能運算等應用持續從雲端擴散至終端，而國內半導體產業兼具產能與製程優勢，國內伺服器產能也逐步擴增，得以掌握此波新興商機，以及即將進入外貿旺季，皆有利挹注我國生產及出口動能，下半年可望續呈上升格局。

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