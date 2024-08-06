阿爾及利亞拳擊手踢館國際拳總記者會！帶國旗聲援隊友掀關注
2024巴黎奧運如火如荼進行，然而，台灣拳后林郁婷與阿爾及利亞選手凱莉芙（Imane Khelif）卻遭到國際拳總（IBA）不斷指控兩人性別問題，緊咬兩人「不是女性」，甚至在昨日大動作召開記者會攻擊。但過程中，凱莉芙的阿爾及利亞拳擊隊友布阿萊姆(Roumaysa Boualam)到場踢館，頓時讓聽著國際拳總發言感到不耐準備離席的國際媒體有了目標。
國際中心顏得智／綜合報導
國際拳總記者會讓各大外媒感到不滿，根據英國衛報和華盛頓郵報報導提到，俄羅斯籍國際拳總主席克列姆列夫（Umar Kremlev）在視訊鏡頭前接連攻擊國際奧會，從頭到尾只含糊地提到睪固酮，但未提到任何檢測細節，現場麥克風也不斷爆音，只見記者會持續1個多小時後，現場媒體有些不耐，紛紛準備走人。
但就在此時，凱莉芙的隊友、同時也是阿爾及利亞史上首位參加奧運的女子拳擊手布阿萊姆拿著國旗到場聲援，高喊「阿爾及利亞萬歲」，掀起原先意興闌珊的媒體注意。
她表示，「我來這裡是為了駁斥有關凱莉芙的謠言，並表達對她的支持。對我來說是這樣，對在座的所有了解真相的阿爾及利亞支持者和記者來說也是如此；身為阿爾及利亞人，這些謠言影響著我們所有人。我們的目標是她能贏得金牌。作為一名拳擊手，我很適合談論伊馬內。我和她分享過很多活動和比賽。由於無法在拳擊場上擊敗她，有些人試圖擾亂她。」
布阿萊姆認為，「這真是糟透了，在她(克莉芙)進入決賽後，他們(國際拳總)做了這些事，這對我們所有人來說都感到相當沮喪，我們一起度過艱難的時刻，我們一起接受訓練，她(克莉芙)在訓練上非常認真。」
布阿萊姆強調，「這對於任何運動員來說都是一件不公平的事，運動員應該聲援她，體認到她的感受，而不是處處針對，這一點也不正確。」