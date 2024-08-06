國會調查、藐視國會違憲？黃國昌嗆法務部自打臉：又是綠能你不能
立法院三讀通過《立法院職權行使法》，總統府、行政院等機關認為國會擴權有違憲疑慮，憲法法庭今（6）日進行言詞辯論，下午是針對國會調查權、藐視國會罪等部分。民眾黨立院黨團總召黃國昌說，法務部在2017年司改會議也主張增訂「妨害司法公正罪」，其中也提到被告不實陳述之處罰，但現在法務部卻認為立法院的「藐視國會罪」不實陳述部分，有違憲疑慮，是法務部自打臉，或者又是綠能你不能？
記者何哲欣／台北報導
綠營代表的專家都提到，《立法院職權行使法》沒有具結規定、沒有對當事人的保障等，黃國昌也提到，民進黨在2017年三讀通過的《促進轉型正義條例》也規定，相關人員必須接受調查，否則也可以處以罰鍰；立法院三讀通過的《立法院職權行使法》第46條之2，是民進黨團的再修正動議，大家都沒有意見。
國民黨立委吳宗憲說，現在立法院的狀況是，立委跟行政部門調閱資料，但資料都被打馬賽克，讓國會難以監督，立法院是五權裡面唯一的民選機關，需要有透明的資訊才能有效制衡政府，期盼能賦予國會調查權，讓台灣的民主制度更能互相制衡。
不過較早發言的民進黨立院黨團訴訟代理人、律師陳一銘說，國會調查權要有限制，且不能侵犯其他憲政機關，現在的國會擴權法案，連部隊、法人、團體，都可能被調閱資料；律師方瑋晨說，藐視國會罪是抽象的法律概念，當事人針對提問人的提問有錯誤，卻不能回答，否則就會觸法，用這種未經討論、法意不明的概念去處罰人民，是違憲的。
綠營推派的學者專家、政治大學法律學系專任副教授說，不會直接說新通過的法案違憲，但也不符合《憲法》的期待，《憲法》政策上可以支持藐視國會罪，但應該納入偽證罪的範圍，若脫離偽證罪成為獨立的刑事犯罪，難以通過實質法治國原則之《憲法》要求。