宋芸樺詮釋職人碰觸死亡現場　和「兒時男神」鳳小岳合作超興奮

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《人生清理員》描述專門做特殊現場清潔的「明日清潔社」，五位清潔社成員們的故事，透過走入一個個現場，清掃逝者留下的空間，清理家屬心中的遺憾，也照映出主角們各自內心深處的糾結難題。今天製作單位也釋出主視覺和正式預告片，讓大家先睹為快，雖然談的是沉重的「孤獨死」議題，但海報中5位主角鳳小岳、宋芸樺、金士傑、黃冠智、蔡嘉茵卻面帶笑容，概念主要是延續電視電影版比較溫暖、陽光的氛圍，如戲劇內容一樣，雖然是講生死沈重的話題，但其實是溫暖正向的。
影集《人生清理員》是導演陳大璞及製作人楊凱婷共同籌備4年時間，劇本及拍攝定調以寫實做為基調，演員拍攝前也特別參與田調和實習，劇中觸及意外死亡，但没有往𤫊異或是犯罪的方向發展。導演更透露：「宋芸樺和鳳小岳兩人把情愫產生前的噯昧感拿捏的恰到好處，會令人期待愛情的發生。」
鳳小岳吐清掃過程不舒服 金士傑思考過世後誰來收拾
特殊現場清理員是很特別的職業，演員們接演前幾乎都不知道有這個職業，鳳小岳表示：「這是一個做起來很不舒服的職業，因為離死亡非常近，我很佩服選擇這個職業的人，你必須要有良知、同理心、關懷，才有辦法找到勇氣去做這件事。」
金士傑也有感而發地說：「這是一個很有意義的工作，我在這個年紀不禁會想何時何地有一個情況發生，像我這樣的人走了，如果沒有家人的話，誰來幫忙收拾，就只有這樣的角色默默來做收拾，沒有人注意到他們，沒有人歌頌他們，他們在自己的人生戰場上活著。」宋芸樺也透露自己完全不知道這個行業：「因為讀到劇本產生好奇心，特別想挑戰這樣的角色」，同時演出前去參與田調和實習。黃冠智、蔡嘉茵也覺得從事這個職業的人非常偉大。
劇中宋芸樺因故從美國回來加入父親金士傑成立的「明日清潔社」，與金士傑的最佳幫手鳳小岳一碰面就火花不斷，時常吐槽對方，而戲外宋芸樺則透露鳳小岳是自己小時候的男神，「原以為是會很有距離，沒想到一拍即合，什麼都可以聊，前期也建立很好的默契，有時候現場的吐槽我們也會即興，能跟男神成為歡喜冤家，太好玩了！」《人生清理員》影集版將在9月上檔，公視9月7日起，每周六晚間 9點至11點，首播兩集，八大戲劇台9月8日起每周日晚間8點至9點播出1集。