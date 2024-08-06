台股上周五殺得措手不及！傳出有13戶沒繳錢、金額達2.3億元？

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台股實行「T+2」制度，意思是今日買的股票，只要在3天內把錢存進去戶頭內進行交割即可，若期限內帳戶餘額不足，則會出現違約交割的情行，恐怕會迎來三大後果：
一、民事責任：
券商可以跟客戶收違約金，最高可收成交金額的 7%，實際金額以法院審理結果為主。如果你戶頭餘額不足，最終手段券商還可以繼續向投資人追討這筆債務，包含向法院聲請強制扣薪，每個月薪水轉給券商。
二、刑事責任：
若違約交割之情節重大，足以影響市場秩序者，可能面臨 3 年以上至 10 年以下之相關刑責。
三、金融機構往來的信用紀錄：
違約交割的紀錄會通報在證券商聯合徵信系統，金融機構都可以查詢得到你曾經「信用不佳的紀錄」，未來你要申辦信用卡、向銀行申辦房貸，都可能更困難！
回顧今年6月，證交所在21日公告集中市場出現台積電2892萬元鉅額違約交割事件，沒想到6月23日又公告，5家券商申報台積電違約交割，金額合計共2.27億元，創單一個股違約交割紀錄。
也因此前兩個交易日台股面臨2811點劇烈回檔，雖然今日止跌回穩，不過也讓市場擔憂又會出現鉅額違規交割事件。對此，證交所表示、因國際情勢引起股市波動，8月2日及8月5日連續兩日加權股價指數下跌幅度較大。
證交所表示，今日集中市場整體交割秩序正常，證券商交割情況良好，應屆交割款券均準時完成交付；投資人交割部分，截至上午11時初步統計，證券商申報投資人違約金額雖較為增加，但仍僅占成交值萬分之1.87，交割風險皆在可控管範圍。
證交所指出，證券市場已有嚴謹完整之防範鉅額違約機制，並設有交割結算基金保障交割安全。投資人若欲查詢市場違約資訊，可於每日下午6點10分後於證交所官網/市場公告/違約公告專區查詢。