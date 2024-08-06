53歲蘇慧倫大巨蛋開唱超凍齡！事後吐3字心聲　真實膚質曝光

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蘇慧倫對於先前站上大巨蛋開唱，凍齡狀態震驚許多網友一事，她笑說「過譽了，不小心勾起大家的情懷，可能看棒球的年齡層剛好是我的TA」，非常謙虛，也說照顧好自己就是最好的保養方式。而記者現場實際觀察，發現蘇慧倫的皮膚非常好，在粉嫩的妝容襯托下，顯得她的皮膚白裡透紅，且幾乎沒有皺紋，皮膚還有淡淡的光澤。
至於之後是否考慮站上大巨蛋開個人演唱會？她則搖頭表示不考慮，就連小巨蛋也不太可能，因為在沒有唱過的場地會讓她緊張，擔心現場的聲音狀況，之前去北流也一樣，直到彩排後才發現狀況還不錯，而且因為大巨蛋場地太大，走完全場又要唱歌會比較喘，只能慶幸「還好平常有在練。」
飾演背後大魔王 蘇慧倫曝真實想法
先前蘇慧倫在影集《誰是被害者2》裡面飾演幕後大魔王，演技也被大家稱讚，還有人說「我以後不知道怎麼聽蘇慧倫唱歌，會怕欸」。她表示其實一開始比較擔心大家覺得「在看蘇慧倫這個人演戲」，可能無法入戲，但看完評論後發現沒有人提到這件事，她就安心不少。她也透露老公看完的反應，幸好對方都知道是工作在演戲，所以不會害怕，兒子則因為不能看，所以沒有影響，她也事先和老公說好，絕對不能讓兒子看到。
蘇慧倫透露，目前還沒有想好是否會繼續接演戲劇，之前《誰是被害者2》剛好是劇組找上門，她對角色有點想法才決定要接，之後可能要再遇到類似的狀況才會考慮接戲。而下半年最重要的工作就是錄製專輯，但不確定今年是否可以趕製出來，仍希望等專輯做到最好的狀態再和大家見面。工作和家庭忙碌的她很久沒有一個人好好放鬆，她笑說近來很想要一個人去旅行，偶爾會忽然懷念起單身的生活，去哪裡都可以，不過近來暑假她大多還是在陪兒子，希望在小孩這個年紀可以多陪伴就陪伴。