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特企／傳承烘焙坊　每一口都是家的味道

▲傳承烘焙坊，將親情、技藝與在地風味完美融合，為顧客帶來一份份溫暖與感動。（圖／品牌提供）
▲傳承烘焙坊，將親情、技藝與在地風味完美融合，為顧客帶來一份份溫暖與感動。（圖／品牌提供）

本報訊

在台灣，有一家名為「傳承烘焙坊」的品牌正悄然崛起。它不僅代表了美味與品質，更承載著家庭技藝的傳承與對家鄉的熱愛。這家店的每一個產品，都融入了創辦人對家人和土地的深厚情感，成為了當地社區與顧客心中的珍寶。

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傳承烘焙坊的誕生，源於創辦人父子之間的技藝傳承。創辦人將畢生所學的烘焙技藝悉數傳授給兒子，並秉持「食傳純之心」和「材承地之長」的宗旨。這代表著他們用不變的初心製作產品，並選用最純樸的在地原料。創辦人表示：「我希望透過烘焙，將這份熱情與用心傳達給每一位客人。」

品牌名稱「傳承烘焙坊」也充滿意涵。「傳承」兩個字，包含著「父傳女之手」與「子承父之藝」兩種深意，象徵著注入一生關愛的喜餅和繼承一身技藝的糕點。這些細節，無不彰顯出創辦人對家族技藝的珍視與延續。

傳承烘焙坊的招牌商品種類豐富，每一款都經過精心研發，並擁有獨特的魅力：

芋見桂人：這款產品榮獲2023年台灣餅獎項殊榮，選用東山的煙燻桂圓與頂級芋頭豆沙餡，每一口都帶來濃郁的香氣和細膩的口感，令人回味無窮。

芒酥酥：以玉井愛文芒果乾和關廟鳳梨餡調製而成，黃金比例的搭配讓人一試成主顧，甜美酸香交織的口感令人難以忘懷。

菠蘿蛋黃酥：內餡採用新鮮現打紅土鹹鴨蛋和低糖烏豆沙，外皮酥脆可口，口感清爽不甜膩。這款糕點不僅榮獲2020年台灣百大伴手禮，更讓人每一口都能感受到傳統與創新的獨特魅力。

拔絲地瓜：全台首創的無糖無油地瓜甜點，採用台農57號地瓜，榮獲2021年農糧署競賽佳作，真實還原地瓜的原始風味，讓人一嚐便愛不釋口。

這些商品的開發過程中，創辦人堅持使用在地食材，經歷了無數次的試作與改進，最終呈現出完美的成品，深受顧客喜愛。

傳承烘焙坊 今年主打禮盒商品介紹

金光閃閃

金光閃閃禮盒集合了四款皆有得獎的明星商品，是傳承烘焙坊的鎮店之寶。每一款產品都經過精心製作，保證品質與風味的極致體驗。

知酥達禮

知酥達禮是一系列由鳳梨酥外皮衍生而來的創新產品，每款都有獨特的內餡與風味：

傳承鳳梨酥：內餡由金鑽鳳梨與土鳳梨黃金比例製成，口感酸甜適中，風味絕佳。

傳承芒酥酥：內餡選用玉井愛文芒果乾，香氣濃郁，芒果的自然甜味讓人回味無窮。

傳承奶糖酥：使用法國進口奶油製作，內餡全以鮮乳製成，不加一滴水，口感綿密，奶香濃厚。

這三款產品各具特色，讓您在品嚐時能感受到不同的味覺驚喜。

夢醒拾芬

夢醒拾芬禮盒是以傳承烘焙坊創辦人的大姐為靈感設計的感念禮盒，內含傳承芒酥酥、芋見桂人、3Q月餅。希望在您享用這些美味的同時，也能感受到甜蜜與感恩的情感，共享美好時光。

傳承烘焙坊誠摯邀請您來品嚐這些精心製作的禮盒產品，無論是送禮還是自用，都能為您的生活增添更多美好與幸福。在尋找理想食料的過程中，創辦人不惜耗費心力。例如，為了找到最適合的煙燻桂圓，他專程前往東山，親自挑選心儀的食材。此外，傳承烘焙坊堅持使用天然進口頂級奶油和嚴選的在地果乾，確保每一口產品都能帶來最純粹的美味。

傳承烘焙坊的努力也得到了廣泛的顧客認同。不少藝人和網紅紛紛報導，許多客人甚至不遠千里而來，只為品嚐他們的拔絲地瓜及各種糕點。這些支持與肯定，成為傳承烘焙坊不斷前行的動力。

展望未來，傳承烘焙坊將繼續堅持選用最好的食材，推廣在地風味。創辦人強調：「越在地，越國際。」品牌沒有打算開放加盟，因為他們堅持每項產品都要做到最好，讓顧客品嚐到最真摯的美味。傳承烘焙坊，將親情、技藝與在地風味完美融合，為顧客帶來一份份溫暖與感動。他們的故事，將繼續在每一個甜點中流傳。

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