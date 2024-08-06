木木首主持金鐘紅毯！出道5年圓夢　親吐遺憾：阿公來不及看到

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木木8日將迎來25歲生日，她過去曾透露，主持目標是成為金鐘紅毯主持人，她坦言，雖然說是目標卻也覺得遙不可及，沒想到竟能在今年生日前實現願望，話鋒一轉，她也感嘆，最大的遺憾是拍完金鐘宣傳照的隔天，阿公就過世去當天使了，「很可惜沒辦法讓他看到⋯阿公阿嬤一直是我最好的觀眾。」儘管如此，她也相信阿公在金鐘獎當天一定會來到現場。
侯彥西和木木同天生日，現場特別為他們準備蛋糕慶生，讓木木感動直呼：「有點想哭！」他們許願希望金鐘獎能夠順利結束，木木也表示：「也希望我的首次紅毯主持可以表現得很好。」侯彥西先前才主持完台北電影獎紅毯，個性樂天的他直言壓力不會太大，而木木也勤做功課，現在已經會開始去看黃豪平過去的主持片段預習，黃豪平更傳了紅毯交戰守則給她，讓她感到十分感謝。
金鐘紅毯尺度保密！ 黃豪平救場：還不能暴雷
女主持人們被問到戰袍的尺度，楊小黎今日以露背禮服絕美亮相，她坦言典禮當天的穿搭會先保密，木木則表示自己的長輩沒看頭，可能會露鎖骨，黃豪平也直呼，「長輩都是要重要場合出來見客的，所以現在還不能暴雷。」木木透露要露可以露，但還是要以尊重場合為主，會加入一些不一樣的青春元素。