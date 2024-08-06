日股神經質波動會持續多久？日經揭「2好2壞」多空拉鋸：仍需觀察
日股昨（5）日狂瀉4451點創下歷史紀錄後，今日立即狂飆大漲3217點，創下史上最大漲點紀錄，連兩日上演冰火兩重天，波動之劇烈前所未見。對此，《日本經濟新聞》認為日股的神經質波動可能還會持續一段時間，並指出市場反彈與市場落底各有原因支持，多空拉鋸下不確定性仍高。
記者倪浩軒/綜合報導
《日經》報導分析，日股上演歷史性反彈的支持原因有二，一是美國供應管理協會（ISM）昨日公布7月服務業景氣指數，超出市場預期，暫時緩解了美國經濟衰退的過度擔憂。二是對日企業績表現的信心仍在，日本生命資産管理公司的主管三國公靖就表示，「我們認為基本面沒有變化，此次急遽下跌沒有改變投資行為，依然在仔細審視業績和統計數據」。如同股神巴菲特所說，「悲觀是股票投資的朋友」，許多股票雖然價格大跌，但企業價值並未改變，如果相信股票遭到「賤賣」，此時就是入手優質股的時機。
然而另一方面，認為日股只是暫時反彈，仍將持續落底的聲音也不少。主要原因也有二，一是外部環境不確定性仍高，美股週一持續重挫，歐洲主要國家的股市也紛紛下跌，加上中東戰雲密佈，地緣政治風險升高。且日本央行升息、日圓兌美元匯率升高，過去通過寬鬆日圓套利交易的前提不再，因此陷入資金不足的個人或大型基金不在少數。
二是市場的不安感仍十分強烈，日股經歷上沖下洗後，日經VI（波動率指數）從70下降到50，仍遠遠高於被認為代表投資者不安門檻的20。市場急速大起大落後，投資者往往會變得謹慎，承擔風險的意願降低，一位住在東京的20多歲男子就透露，前日大跌後已進行止損，減少日本國內持股。按照過往經驗，「初次反彈是賣出信號」，以1987年10月的股災為例，股市急遽下跌後到真正落底也花了2～3個月的時間，中間也有過短暫反彈。
《日經》最後結論，雖然今日創下最大漲幅，但跟7月11日的歷史最高點相比，日股已經下跌了18％，處於調整階段，投資者的心理仍會受到影響，短期內恐怕「神經質波動」仍會繼續。