柬埔寨美女商人涉投資騙局！逾5000名受害者 誆騙總額高達3億元
柬埔寨一名36歲女企業家林章娜涉嫌設非法集資騙局，以「高利息」回報為誘餌，誘騙受害者投資而被捕。目前，已有超過3000名受害者向政府律師團尋求幫助，實際受害者數目則超過5000人，誆騙金額累計達1000萬美元（約新台幣3億元）。律師團代表表示，目前不在外國的受害者，可以聯繫柬埔寨駐當地大使館求助。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《柬中時報》，國務部長兼政府律師團主席基德對外透露，律師團近日會見了約350名受害者，這也使現身求助的受害者人數增加至超過3000人。
基德表示，獲得受害者授權後，律師團將開始收集相關證據，並代表受害人通過司法程序追討投資款項。該團也將繼續前往柬埔寨暹粒省，幫助受害者及收集更多證據。
他也建議，目前在國外的受害者可以聯繫柬埔寨駐當地大使館，討回公道。一名受害者表示，參加了女商人林章娜設下的投資騙局，以為可以賺取高利息，結果被騙走所有的資金。
36歲的林章娜是Brilliant City World有限公司的董事長，在3月12日被當局逮捕，她也已被提控，涉及詐騙、洗錢罪和簽發空頭支票等罪名。被她所騙的受害者十分多，包括在韓國工作的柬埔寨移工。