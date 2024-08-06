全球股災他們害的？韓媒怨：美國聯準會和日本央行判斷失誤釀恐慌
全球股市5日狂瀉，亞洲股市雖在今（6）日反彈，日股大漲3217點，韓國綜合股價指數（KOSPI）也大漲逾3％，成功收復2500點關卡，但全球股市是否已從震撼中回魂，或只是暫時反彈仍待後續觀察。對此，韓媒認為這波全球股災是美國聯準會和日本央行判斷錯誤導致，點燃市場的恐慌情緒。
記者倪浩軒/綜合報導
《朝鮮日報》今日以「美日經濟領導人判斷失誤，引發股市暴跌」為題報導，指出美國聯準會與日本央行均於上（7）月31日召開基準利率決定會議，分別決定凍結和升息，結果之後就出現美國7月就業市場急凍的報告，股市暴跌在全球蔓延。
報導指出，日本央行行長植田和男不僅調高利率，還表示「不排除年內繼續升息」、「我們不認為0.5％是升息的壁壘」釋放了進一步升息的訊息。但是，植田和男的言論或許顯得過於激進，對於日本經濟抱有過度自信，低估了升息對日本股市的衝擊，加上日圓從貶值到走高，氛圍突變，也導致外國投資者紛紛拋售日本股票，進一步擴大了衝擊。
如果說日本央行升息腳步是過於急躁，那美國聯準會就是「過於安逸」，一年多來始終按兵不動，雖然等到通膨放緩，但是也造成美國經濟惡化。有人批評鮑爾（Jerome Powell）過度謹慎，且鮑爾在上月底宣布維持利息不變時還提到「就業市場正在恢復正常」，結果馬上被最新公布的7月就業市場報告打臉。
報導指出，鮑爾在2020年面對通膨威脅時就曾誤判物價上漲只是「暫時現象」，導致聯準會過晚升息，如今在決定降息時機時似乎又重蹈覆徹。日本市場分析師豐島逸夫表示，鮑爾和植田和男出現判斷失誤的看法在專家間流傳，過去市場十分尊重這兩家機構，但如今懷疑美國聯準會和日本央行的情緒正在高漲。