高雄人衝了！飯店「火鍋吃到飽1元」 美國牛、活蝦、螃蟹無限吃
位於高雄麗尊酒店 2 樓的吃到飽火鍋「木櫃工廠創意鍋物 MUQE FACTORY」，明(7)日開始至8月16日，慶祝奧運得金牌而推出平日的午餐、晚餐優惠，兩人同行第二人只要1元，且第二人不需服務費，即例如2位用餐選擇吃938元，總價1033元，等於每人只要517元。而高雄承億酒店旗下四間餐廳，即日起至8月18日也推出四人同行一人免費之優惠。
記者葉盛耀/綜合報導
高雄麗尊酒店 2 樓的「木櫃工廠創意鍋物 MUQE FACTORY」，是家於2021年開幕的吃到飽火鍋餐廳，業者標榜嚴選1855美國Prime肩胛牛肉、澳洲小羔羊、宜蘭櫻桃鴨、澳洲和牛（938元以上餐價）等肉類，海鮮區則有現撈活蝦、海瓜子、螃蟹、蛤蜊等，及台灣產地直送小農蔬食，搭配號稱是每日熬煮湯頭，自助吧還有沙拉、壽司、熱菜、湯品、麵包、甜點、刨冰、哈根達斯冰淇淋等。
此次為了歡慶奧運台灣金牌，明（7）日~8月16日，推出平日午、晚餐來店消費「豪華海陸饗宴」或「頂級海陸饗宴」，第2位享「加1元多一鍋吃到飽」，且第二人不用收服務費。舉例來說，若2位用餐選擇吃晚餐938價位，總費用為938元+10%+1元，兩人總價即1033元，等於每人只要517元。 本優惠僅可使用現金、刷卡支付，無法使用餐券。
承億酒店指定餐廳即日起至8月18日也推出金牌優惠，位於承億酒店26F的「貳陸日全食」，除了客房早餐，亦於午、晚餐時段提供半自助式佐主廚精緻主餐，以及位於27F的360度絕美高空「BAR KAO 泰式餐酒館」，還有位於Ｂ１美食孵化基地的「両鍋極上鍋物」，通通可享四人同行一人免費優惠；位於全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池旁的「RAR BAR」祭出麒麟生啤酒及飲料全品項買一送一。