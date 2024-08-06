劉德華巡演再傳意外！歌迷遭保全強制抬走 暫停演出跑下台護粉絲
香港天王劉德華昨（5）日在南京展開巡迴演唱會的最後一站，他中途擦汗時，有位歌迷衝到舞台前試圖想與他握手，結果遭保全人員當場抬走，當下劉德華見狀馬上喊：「等一下，等一下，不要這樣抬」，因擔心歌迷情況，他還走向後台，向現場近2萬名觀眾請求稍等，親自去確認狀況。
記者許芷芸／綜合報導
劉德華開唱突發狀況 歌迷突衝舞台前
劉德華一連3天於南京舉辦《今天…is the Day》巡迴演唱會。5日在南京場演唱會上，當歌迷喊著讓劉德華到舞台下來時，劉德華便開玩笑模仿沈騰在《羞羞的鐵拳》中的台詞說：「我下來？你過來啊。」說完便走到舞台邊緣喝水擦汗，準備接著表演下首歌。
這時有位歌迷突然衝到台前，試圖想與劉德華握手，親民的劉德華也立刻放下毛巾想滿足粉絲要求，沒想到現場保全人員瞬間圍上，將該名粉絲「抬離地面」帶走，劉德華見狀後趕緊阻止：「不要這樣抬，嘿！嘿！不要這樣抬，先讓他站起來！」
觀眾熱情握手遭抬走 華仔親自關心超寵粉
目送粉絲被抬走後，劉德華仍不放心，還暫停表示要去後台確認情況，於是向在場萬名粉絲說：「我去看看！我去看看！」過一陣子返回舞台後，他除了提醒歌迷們要保持冷靜外，也透露有跟保全人員溝通，希望被抬走的歌迷能夠好好的。