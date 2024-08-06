高市赴日參與「八王子祭」與八王子市交流再升級

日本東京都八王子市與高雄市互為友好城市，副市長李懷仁率市府人員於8月3日至5日，赴日參與八王子祭。八王子市初宿市長熱切歡迎高雄訪團，並表示高雄市與八王子姊妹市18年來維持著各面向的友好互動，此次再度到訪，希望大家盡情享受八王子祭。李懷仁並與其交換產業進駐、城市治理、農產品購置及教育交流等議題及策略，期許雙方可以加大合作力度及範疇。
記者陳美嘉／高雄報導
此次代表高雄市參與「八王子祭」的表演團體是由中華藝術學校學生組成的創意民俗舞團。表演活動展演高雄特有的「忠義友好．幸福城市」，民俗舞為表演基底舞蹈，加入武功、現代舞、嘻哈流行舞創新元素，以鍾馗的傳統文化故事，展現出創新風格的面貌，整個表演過程充滿舞蹈的活力與魅力。
八王子市前市長NPO八王子台灣友好交流協會黑須隆一理事長表示，自高雄與八王子市締盟以來，雙邊互動熱絡，在各領域皆有友好合作。今年5月持續向高雄市採買當季金鑽鳳梨直送八王子市轄內38所中學，供1萬4,500名學生作為營養午餐或餐後水果，獲廣大迴響。
副市長李懷仁說，八王子市是高雄最早結盟且互動頻繁的日本友好城市。兩市自2006年締盟以來，在初宿和夫市長及黑須隆一前市長的支持下，長年互訪參加「高雄燈會藝術節」及「八王子祭」，在教育領域也持續互訪，此次高市府訪團欣賞八王子祭，以實際行動深化兩市友誼，期待台日交流持續深化。