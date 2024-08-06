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王晶曝鬧翻周星馳內幕！800萬片酬喬不攏　這1部電影胎死腹中

▲王晶（左）抱怨周星馳（右）把金錢看得比朋友還重，導致兩人友誼破裂。（圖／王晶笑看江湖YT、周星馳IG）
▲王晶（左）抱怨周星馳（右）把金錢看得比朋友還重，導致兩人友誼破裂。（圖／王晶笑看江湖YT、周星馳IG）

記者藍詩孟／綜合報導

香港知名導演王晶近期開設了全新的YouTube頻道《王晶笑看江湖》，前兩集便引發關注，因為王晶在節目中揭露了與周星馳的過往故事。王晶不僅爆料周星馳曾割雙眼皮，還詳述了兩人在拍攝《少年李小龍》期間發生的利益問題。他更痛批星爺把金錢看得比朋友重要，這才是他朋友不多的原因。

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王晶回憶起與周星馳其中一次的合作經歷，表示當時嘉禾公司的巨頭蔡永昌提議讓周星馳主演電影《少年李小龍》。王晶說一開始星爺也很配合，但隨著劇本推進商討，他們在片酬方面開始談不攏。王晶表示，蔡永昌當時願意給他和周星馳800萬片酬，他說自己可以跟周星馳四六拆帳，周星馳原本同意了，後來卻陸續想改成七三甚至八二的比例，分給王晶的錢越來越少。

▲王晶認為周星馳把金錢看得比朋友還重。（圖／王晶笑看江湖YouTube）
▲王晶認為周星馳把金錢看得比朋友還重，因為片酬分配的問題，最後合作破局。（圖／王晶笑看江湖YouTube）
拍電影為酬勞鬧翻？王晶批周星馳金錢至上

王晶說自己當時是真的很希望這部片可以產出，所以他選擇讓步，覺得八二就八二，「但以後大家忘記這個比例，我們合作要另外談，（周星馳回答）好吧好吧。」沒想到過幾天蔡永昌就告訴王晶這部片不拍了，因為周星馳私下要求蔡永昌把全部片酬都給他，他可以用800萬拍別的電影，最後拍出來就是星爺經典代表作《武狀元蘇乞兒》。

王晶也在此後決定，再也不跟周星馳有金錢上的瓜葛，更認為周星馳是把利益和朋友劃分得很清楚的人，「我相信就是他認為，金錢比朋友大很多。可能他如果談到錢，就算不做朋友都無所謂，所以他朋友不多。」王晶也加碼爆料，周星馳和吳孟達曾在天津合作做傳呼機（BB call）生意，但最後虧錢時，周星馳卻有點責怪吳孟達，才導致他們後面感情沒以前融洽。

最後，王晶也說，儘管他和周星馳曾有過深厚的友誼，但現在的關係已經變得疏遠。他強調，自己對周星馳的了解其實非常透澈，「甚至現在他做的事我都看得懂，只不過是我沒有必要講出來」，似乎在暗指自己選擇隱藏更多跟星爺相關的不為人知內幕。

▲吳孟達（左）病逝2年過去了，周星馳（右）坦言後悔沒親口說：「我愛你！」讓大家感到鼻酸。（圖／吳孟達微博，周星馳IG）
▲王晶認為周星馳（右）和吳孟達（左）也是因為利益關係感情才變不好。（圖／吳孟達微博，周星馳IG）

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