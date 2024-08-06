狼師案協助被害者沒經費？麟洋配卻加碼發獎金 北市社會局回應了
台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋4日打敗中國組合拿下台灣在巴黎奧運首面金牌，成功蟬聯兩屆冠軍。台北市政府宣布加碼273萬獎金，但是卻有市議員質疑「培諾米達幼兒園」性侵案需要諮商，社會局卻恐無經費處理。對此，北市社會局今日表示，目前預算足夠並持續提供被害人及其家屬相關資源，切莫混淆視聽。
記者呂炯昌／台北報導
北市社會局發布新聞稿指出，針對新聞報導及議員質疑，有關「幼兒園性侵案，社會局未提供服務，以及想幫孩子申請諮商等事宜，但社會局表示已沒有預算」，社會局已於7月18日回應此事子虛烏有，但今日卻有新聞報導引述民間人士言論指出，「麟洋配奪奧運金牌北市府立刻加碼3百萬獎金，對比台北幼兒園案家屬諮商卻說受害孩童眾多預算不足」，社會局嚴正澄清，強調目前預算足夠並持續提供被害人及其家屬相關資源，切莫混淆視聽。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
針對議員質疑，社會局已於7月18日回應媒體說明，北市性侵害被害人服務相關經費足夠，目前皆能滿足個案需求，且諮商的個案都有進行中，後續也會持續提供充足的資源給被害人及其家庭。
社會局指出，針對幼兒園案被害人及家庭，社會局自接獲通報即啟動後續服務及陪伴，服務包含，身心復原，媒合、提供心理復健服務補助；司法服務，社工後續陪同偵訊與出庭，連結專業人士協助取證，安排免費法律諮詢，提供相關訴訟費用補助；視需求協助申請北市性侵害被害人緊急生活扶助等資源，並無未提供服務及預算不足情事，相關政治、媒體操作無助於本案服務，且傷害第一線服務人員，社會局會持續積極提供服務，滿足相關需求。