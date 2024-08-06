瑪利亞與春水堂跨業聯名 推中秋茶禮「春華秋實」義賣
中秋節將近，瑪利亞社會福利基金會6日宣布，首度與春水堂聯名推出的中秋茶禮「春華秋實」，與2款中秋月餅禮盒正式開賣，目標1萬盒，所得用以支持興建心智障礙者安老家園。春水堂率先響應，認購2000盒，將在全台門市販售。另應邀擔任愛心大使的藝人任容萱，籲請社會大眾化愛心為實際行動，帶動買氣，助安老家園興建計畫早日實現。
記者金武鳯/台中報導
瑪利亞基金會江孟珍副執行長表示，近年來由於中秋節過節氣氛冷清，許多企業用禮券代替採購中秋月餅分送員工，導致月餅銷量直直落，由原本年銷售量15,000盒，去年只剩10,000盒不到。江孟珍表示，中秋月餅義賣所得，是用來支持興建安老家園計畫，為了拉抬買氣，特別與春水堂跨業合作，推出春華秋實中秋茶禮，人美心善的藝人任容萱也來站台力挺。
春水堂劉彥伶協理表示，春水堂一向熱心社會公益，首次與瑪利亞聯名推出的春華秋實茶禮，禮盒設計來自瑪利亞青年畫作，一朵朵盛開的繽紛花朵，寓意春天開花、秋天結出豐碩果實，代表著只有辛勤勞作，才能嚐到豐收果實，也正如春水堂所秉持的「慢慢來比較快」的精神，只有走好每一步，提供穩定的品質與服務，才能獲得消費者認同。
「春華秋實」茶禮中，有茶包和餅乾，餅乾是以清香馥郁的手工紅茶為原料，由瑪利亞青年用心手做，是一份適合與家人好友分享的愛的禮物。春水堂認購2,000盒，即日起於全台門市預購。此外，瑪利亞另推二款中秋禮盒，包括「在月光下｣與「乘月祝福｣，內容有蛋黃酥、小月餅、奶黃流芯、梅香菓子等口味，。
社會局陳坤皇副局長表示，身障青年非常認真投入，手藝不輸坊間麵包師傅；而且，製做的月餅與餅乾都是通過嚴格的食品衛生檢驗，食安有保障。最重要的是，由身障青年製作的月餅，義賣所得會用來支持興建安老家園，不但展現身障自立成果，也是愛的流動與善的循環，呼籲企業團體和民眾熱情支持，讓這個溫暖且有意義的活動能一直持續下去。