環評會通過蘇花安計畫 公路局：盼增花蓮、台北、宜蘭交通保障
環境部今（6）召開環評會議，審查蘇花公路安全提升計畫（蘇花安），交通部公路局指出，蘇花改通車以來，未被納入改善計畫的路段仍有很高機率由於天災中斷、封路，因此「台9線蘇花公路安全提升計畫環境影響說明書」，所列的「東澳=南澳」、「和平=和中」、「和仁=崇德」等3路段，是讓花蓮縣、台北市、宜蘭縣等3縣市，能有更為安全的保障，環評委員在會中均未新增其他意見，建議通過此案。
記者林則澄／台北報導
環境部今日召開環境影響評估審查委員會第17次會議，審查「台9線蘇花公路安全提升計畫環境影響說明書」，作為開發單位的交通部公路局表示，「東澳=南澳」路段，包括4.7公里的隧道、3.8公里的橋梁、0.8公里的路堤，總長9.3公里，將會避開環境敏感區，減少環境切割、平行鐵路隧道，掌握地質水文、1號隧道洞口避開保安林、避開朝陽等聚落，減輕對民眾影響、依民意設置宜56及南澳南溪路提匝道、大南澳陸橋設置南入及北出匝道。
另一方面，「和平=和中」包括4.8公里的橋梁、0.7公里的路堤，路段總長5.5公里，至於「和仁=崇德」包括10.2公里的隧道、3.1公里的橋梁、1.8公里的路堤，段總長15.1公里，將會橋梁跨越大清水溪續以2號隧道穿越國家公園、2號隧道出洞後採橋樑跨越鐵、公路沿都市計畫邊緣向南、迴避崇德考古遺址，於下崁設置服務區，銜接太魯閣大橋北側、避開地質敏感區及台9線大清水坍方路段，提供全天候安全服務、長短程車流分流，提升行車順暢、崇德段配合海岸景觀並納入部落特色，結構量體採輕量化。
公路局指出，403地震、颱風「凱米」均為蘇花公路帶來災情，而且未來還未改善的蘇花公路路段，仍有很高的機率由於自然災害封路、中斷，因此希望的「東奧=南澳」、「和平=和中」、「和仁=崇德」等3路段今早興建完成，才能讓花蓮縣往來台北市、宜蘭縣能有更為安全的保障。
針對此案，環評委員未再提出其他新增意見，建議通過環評大會審查。