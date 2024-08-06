吳宗憲辭《小明星》主持棒？欽點接班人選　再批黃子佼：有夠假掰

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吳宗憲坦言，假設Sandy生完孩子回歸節目，在歐弟代班主持的這段期間，收視率都沒有往下掉，他就會交棒給對方，「我這個位置，真心話也是無人能出其用，前無古人後無來者，就比較難一點。」他表示，受過傳統綜藝薰陶的人選不多，培養都需要花數十年的時間，所以他一時也找不到好的接班人，還好中天找來了歐弟，讓歐弟直呼，「不敢、不敢！」
吳宗憲目前手上還有3檔節目，包括《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》與《小明星大跟班》，他坦言自己已經向《綜藝大熱門》請辭2年，但製作單位一直說找不到人來接替，被問及Lulu與陳漢典能否接受，吳宗憲也透露，他們都已經能夠獨當一面，就算自己請辭也不會影響到他們，更直言會萌生退意，還是因為對演藝圈徹底失望。
吳宗憲再批黃子佼：假掰得要死！ 曝光撤告原因
吳宗憲撂下重話，「我是一個真心真意的人，但看到一些假面具晃來晃去，假掰得要死，都是假的，莫名其妙的人可以當國民法官。」由於過去黃子佼在直播爆料，吳宗憲在感情上複雜的關係讓他無法理解，吳宗憲氣得表示，原本要提吿，但考慮到對方的生命安危，最後還是撤告，被問到是否還是會對黃子佼感到不滿，吳宗憲也直言，「沒有什麼不滿，真心真意的人就要遭受糟糕的東西。」