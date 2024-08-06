呷冰涼一夏！大港閱冰8/17、8/18登場

高市府觀光局將於8/17、8/18在哈瑪星捷運站前「新濱·駅前」廣場（於臨海三路、捷興二街封街辦理），舉行「2024大港閱冰」冰品市集嘉年華活動。現場齊聚全高雄特色冰店及美食餐車共計45家，此外，為推動永續環保概念，更結合一卡通公司數位支付服務，現場免現金就能輕鬆多元交易。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府觀光局長高閔琳號召全國熱愛冰品的好「冰」友，務必把握機會前來大快朵頤，一口氣吃遍港都最具代表性的消暑聖品！高閔琳說，此次活動有許多好吃又好拍的知名特色冰店共襄盛舉，如「迷路 麋鹿糖藝鋪」傳統春捲冰淇淋，冰淇淋加上滿滿的花生跟香菜，傳統口味是香菜派的最愛；「禾苑蔗片冰」堅持採用碳燒甘蔗製成冰，有獨特炭香與甘蔗自然甜度；「那個年代杏仁豆腐冰」，每一口都是甜蜜古早味。
此外，也可品嘗到各式異國冰品，如日式刨冰「小島製冰」，源自新加坡的「川田手切冰」，「貝力岡」法式冰淇淋以及「GA」義式手作冰淇淋等；冰與火的結合，有「炎冰」的烤棉花糖冰淇淋及「凍心」的炸冰淇淋；另外還有可愛度爆表「空氣分子霜淇淋」，「皇冠冰城」無敵夢幻狗狗冰等高人氣網美打卡名店。
觀光局進一步指出，今年大港閱冰也相當注重食品安全衛生，保障民眾安心品嚐美食，持續與衛生局攜手合作，共同為冰品市集食品安全嚴格把關，包含店家登錄食品業者資料、食品衛生檢驗，輔導並鼓勵店家投保產品責任險，督促參與活動店家，留意整體衛生安全環境與條件，確保各式冰品食安標準，讓民眾可以來大港閱冰嘉年華市集，吃得安心、玩得開心。