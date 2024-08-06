台股震盪千點！融資擔保維持率降至153.74% 金管會重申救市原則
台股今（6）日大反攻收漲670點，創下史上單日第二大漲點，不過，盤中上下震盪仍高達1088點，收盤仍有39檔跌停，市場認為還有部分融資遭強制出場。金管會 也公布截至8月5日止，信用交易整戶擔保維持率較上周五跌了快10%，來到153.74%，但也重申評估救市措施的立場，強調「絕對不會只考慮到單一指標」，而是根據當下整體市場環境及國際情勢等因素，進行綜合考量及判斷。
記者顏真真／台北報導
金管會證期局長張振山昨日指出，以前波介入股市的市場指標數字來看，大概整戶擔保維持率低於150幾%，就會介入這個市場，但就目前來看，仍有段距離。金管會前波祭出救市措施是2022年9月30日，當時台股9月單月跌幅逾10%、整戶擔保維持率跌到158%、外資借券賣出占比一路飆漲到3.76%。
雖然今日台股大反攻漲670點，漲點僅次於2021年5月18日的792點，其中台積電漲65元收880元，漲幅7.97%，卻仍有39檔跌停作收，市場認為仍有部份融資遭強制出場，融資擔保維持率可能會繼續下降。
金管會證期局今日公布，截至8月5日整戶擔保維持降至153.74%，較上周五8月2日的163.54%，掉了快10%，外資借券賣出占交易比重為3.34%。對於啟動股市穩定措施的情境條件，證期局強調，「絕對不會只考慮單一指標，作為評估要件」，會依照當下市場環境及國際情勢做綜合考量及判斷。
至於市場違約交割情況，證期局說，券商最後截止統計期間會到今天6點左右，根據證交所初步估算，截至到今日上午11點為止，已經有10家券商申報投資人違約交割50檔股票，其中集中13個帳戶，總金額約為2.3億元，最後數字還是要等交易所公告。