151林彥君國手尪私吞贊助費被起訴！她傳訊「提生小孩情勒」求和

第一名不是趙露思！中國「最美女演員」出爐　她美到票數有大斷層

▲第一名竟不是趙露思！中國「最美女演員」票選名單出爐，她美到奪冠還讓票數出現大斷層。圖依序為楊紫、趙露思、迪麗熱巴。（圖／楊紫、趙露思、迪麗熱巴微博）
▲第一名竟不是趙露思！中國「最美女演員」票選名單出爐，她美到奪冠還讓票數出現大斷層。圖依序為楊紫、趙露思、迪麗熱巴。（圖／楊紫、趙露思、迪麗熱巴微博）

記者洪生儒／綜合報導

中國戲劇在近年來推出不少爆紅又精彩的作品，掀起許多追劇熱潮，而劇中演員們也隨著戲劇播出，人氣逐漸攀升進而走紅。近期中國發起了「最美女演員」的票選活動，吸引許多網友參加，不過眾人熟悉的陸劇85小花只有Angelababy（楊穎）上榜，其餘榜單裡的人選皆是新生代女星，包含了趙露思、白鹿、虞書欣等人，而排行榜冠軍則是由被譽為中國「4千年一遇美少女」的鞠婧禕奪下，也因為票數出現大斷層，掀起網友關注與討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「最美女演員」票選榜單出爐　迪麗熱巴竟只拿下第3名

中國網友在網路上發起「最美女演員」的票選活動，榜單出爐之後，排名第八名至第四名的分別為：Angelababy、吳謹言、虞書欣、白鹿、楊紫。而第三名則是由近年熱度超高迪麗熱巴拿下，她憑著深邃的五官加上黃金比例的體態，讓她每每出席活動總能成為全場焦點，凡是有她出演的作品，也總能帶起各種話題，也因為個性很討喜，擄獲許多忠實的粉絲。

▲近期中國發起了「最美女演員」的票選活動，吸引許多網友參加，榜單裡出現大票新生代女星，包含了趙露思、白鹿、虞書欣等人。圖為白鹿。（圖／白鹿微博）
▲近期中國發起了「最美女演員」的票選活動，吸引許多網友參加，榜單裡出現大票新生代女星，包含了趙露思、白鹿、虞書欣等人。圖為白鹿。（圖／白鹿微博）
最美女演員第一名不是趙露思　由「4千年一遇美少女」鞠婧禕奪下

至於第二名的部分，則是由「95後小花」趙露思拿下，她憑著《傳聞中的陳芊芊》一劇爆紅，後來又接連演出多部甜寵劇，她與男主角們的互動都讓觀眾們看了相當過癮，甚至還被封為「甜寵女神」。另外，趙露思私下的穿搭也成了許多女孩們的模仿對象，不少人都希望自己可以像她一樣甜美可人。

而第一名則是由被封為「4千年一遇美少女」的鞠婧禕奪下，她憑著精緻的五官和仙氣空靈的氣質，獲得許多粉絲喜愛與支持，每次以新的造型亮相總會掀起網友熱烈討論，衝上微博熱搜。不過，引起網友注意的是，鞠婧禕以190多萬的票數，領先獲得104萬票的第二名趙露思，票數呈現大斷層引起網友關注。

▲中國網友在網路上發起「最美女演員」的票選活動，榜單出爐之後，排名第八名至第四名的分別為：Angelababy、吳謹言、虞書欣、白鹿、楊紫。圖為楊紫。（圖／楊紫微博）
▲中國網友在網路上發起「最美女演員」的票選活動，榜單出爐之後，排名第八名至第四名的分別為：Angelababy、吳謹言、虞書欣、白鹿、楊紫。圖為楊紫。（圖／楊紫微博）
▲第三名則是由近年熱度超高迪麗熱巴拿下，她憑著深邃的五官加上黃金比例的體態，讓她每每出席活動總能成為全場焦點。（圖／迪麗熱巴微博）
▲第三名則是由近年熱度超高迪麗熱巴拿下，她憑著深邃的五官加上黃金比例的體態，讓她每每出席活動總能成為全場焦點。（圖／迪麗熱巴微博）
▲至於第二名的部分，則是由「95後小花」趙露思拿下，她憑著《傳聞中的陳芊芊》一劇爆紅，後來又接連演出多部甜寵劇，甚至還被封為「甜寵女神」。（圖／趙露思微博）
▲至於第二名的部分，則是由「95後小花」趙露思拿下，她憑著《傳聞中的陳芊芊》一劇爆紅，後來又接連演出多部甜寵劇，甚至還被封為「甜寵女神」。（圖／趙露思微博）
▲第一名則是由被封為「4千年一遇美少女」的鞠婧禕奪下，她憑著精緻的五官和仙氣空靈的氣質，獲得許多粉絲喜愛與支持。（圖／鞠婧禕微博）
▲第一名則是由被封為「4千年一遇美少女」的鞠婧禕奪下，她憑著精緻的五官和仙氣空靈的氣質，獲得許多粉絲喜愛與支持。（圖／鞠婧禕微博）
▲中國近期發起「最美女演員」的票選活動，吸引許多網友參加投票，榜單裡出現許多新生代女星，引起網友關注與討論。（圖／微博）
▲中國近期發起「最美女演員」的票選活動，吸引許多網友參加投票，榜單裡出現許多新生代女星，引起網友關注與討論。（圖／微博）

趙露思抖音流量破120億！新劇1造型太狂秒衝熱搜　黑粉：她憑什麼

《偷偷藏不住》姐妹作殺青！趙露思哥哥換人演　75秒片花首曝光

趙露思高清素顏照曝光！真實膚況一覽無遺　粉絲嚇傻：不輸精修照

女神養成！迪麗熱巴「清晨5點鍛鍊」　自爆有強迫症靠買衣服舒壓

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生