第一名不是趙露思！中國「最美女演員」出爐 她美到票數有大斷層
中國戲劇在近年來推出不少爆紅又精彩的作品，掀起許多追劇熱潮，而劇中演員們也隨著戲劇播出，人氣逐漸攀升進而走紅。近期中國發起了「最美女演員」的票選活動，吸引許多網友參加，不過眾人熟悉的陸劇85小花只有Angelababy（楊穎）上榜，其餘榜單裡的人選皆是新生代女星，包含了趙露思、白鹿、虞書欣等人，而排行榜冠軍則是由被譽為中國「4千年一遇美少女」的鞠婧禕奪下，也因為票數出現大斷層，掀起網友關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
「最美女演員」票選榜單出爐 迪麗熱巴竟只拿下第3名
中國網友在網路上發起「最美女演員」的票選活動，榜單出爐之後，排名第八名至第四名的分別為：Angelababy、吳謹言、虞書欣、白鹿、楊紫。而第三名則是由近年熱度超高迪麗熱巴拿下，她憑著深邃的五官加上黃金比例的體態，讓她每每出席活動總能成為全場焦點，凡是有她出演的作品，也總能帶起各種話題，也因為個性很討喜，擄獲許多忠實的粉絲。
最美女演員第一名不是趙露思 由「4千年一遇美少女」鞠婧禕奪下
至於第二名的部分，則是由「95後小花」趙露思拿下，她憑著《傳聞中的陳芊芊》一劇爆紅，後來又接連演出多部甜寵劇，她與男主角們的互動都讓觀眾們看了相當過癮，甚至還被封為「甜寵女神」。另外，趙露思私下的穿搭也成了許多女孩們的模仿對象，不少人都希望自己可以像她一樣甜美可人。
而第一名則是由被封為「4千年一遇美少女」的鞠婧禕奪下，她憑著精緻的五官和仙氣空靈的氣質，獲得許多粉絲喜愛與支持，每次以新的造型亮相總會掀起網友熱烈討論，衝上微博熱搜。不過，引起網友注意的是，鞠婧禕以190多萬的票數，領先獲得104萬票的第二名趙露思，票數呈現大斷層引起網友關注。