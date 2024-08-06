圖輯／嘉義基地營區開放 雷虎小組、 F-16V戰機秀高難度動作
空軍嘉義基地8月10日將舉行今年唯一一場營區開放，今（6）日舉行預演。活動一開始由F-16V戰機衝場揭開序幕，接著由雷虎小組實施特技操演，以及F-16V、幻象2000戰機與IDF經國號等空軍三型主力戰機單機性能展示，空軍救護隊的UH-60M黑鷹直升機也首度在國人面前展示空軍救護能量。
記者呂炯昌／嘉義報導
嘉義基地營區開放活動定10日上午9時至下午4時舉行，將展出F-16戰機、IDF經國號戰機、M2000-5戰機、UH-60M黑鷹直升機、 S-70C直升機、EC-225直升機、P-3C型反潛機、C-130H型、AH-64E阿帕契攻擊直升機、AH-1W攻擊直升機、E-2K型預警機、勇鷹教練機 、愛國者三型飛彈、M60A3戰車、雲豹甲車、35快砲等共計空用裝備16項、陸用裝備11項。
今天上午的全兵力預演校閱，因天候影響，動態演出採「B案」，取消立體科目僅執行平面科目，若10日當天天氣狀況好，符合能見度6000公尺、雲高6000呎，則採「A案」。由於嘉義基地為升級型F-16V的主場，因此先由F-16V進行5機衝場揭開序幕，在戰鼓隊、三軍人型玩偶表演結束後，緊接由雷虎小組性能展示。接續經國號、幻象2000、F-16V戰機陸續進行高難度單機性能展示。
最後由2架UH-60M黑鷹直升機進行戰場搜救展演，展現空軍救護能量，這也是黑鷹直升機首次在營區開放執行戰搜展演。