邁向AI教育新時代　教育部連兩天辦「2024數位學習論壇」接軌國際

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教育部自111年起推動中小學數位學習精進方案，已開發豐富的數位內容全面提供中小學免費使用，補助各縣市政府成立數位學習推動辦公室，協助中小學順利導入數位學習，並且教育部因材網已經結合生成式AI，開發自然探究、自主學習及學科領域等學習夥伴功能，即將開放全國中小學師生使用。
論壇中由方案專案辦公室執行秘書郭伯臣分享推動成果，教育部建立教育大數據資料庫，透過蒐集學習載具及數位平臺使用數據，並結合學生全國性測驗成績進行分析，使用教育部因材網學習三個月累計4小時以上的學生，在國教署109~112年學習扶助科技化評量國、英、數三科成長測驗通過率結果，以及縣市學力檢測成績均高於未使用學生，證明善用數位學習平臺能有效提升學習成效。而調查結果也顯示參與數位學習計畫的時間越長，學生自主學習能力也會提升。
教育部邀請日本教育ICT政策支援機構JEIPO(Japan Education ICT Policy Advisory Organization)谷正友代表董事，分享日本GIGA學校計畫(Global and Innovation Gateway for All)改善設備環境、學生學習狀況以及學校教職員工作方式的改變。
韓國教育學術情報院(KERIS)徐正元科長介紹韓國數位驅動的教育改革計畫(Digital-driven Education Reform Plan)的AI教科書、推動適性化學習、教師專業發展、增強教學支持系統及推動示範學校的五個策略。
新加坡南洋理工大學黃龍翔博士提到疫情加速了新加坡個人化數位學習計畫(Personalised Digital Learning Programme, PDLP)的進程，以學者的觀點探討教育科技總體規劃的框架提供學校支持，改變課程設計，來幫助學生能面對快速變革的時代。
教育部特別邀請聯合國教科文組織「學生AI素養框架」重要推手Natalie Lao、澳洲Monash大學的Dragan Gasevic教授、香港理工大學胡祥恩教授分享AI教育應用的相關議題，另外香港中文大學何世敏專業顧問、國立臺灣師範大學陳浩然特聘教授、國立臺中教育大學吳慧珉副教授、王雅茵副教授以及多位教師討論生成式AI的教與學應用及及運用數位輔助雙語學習，共同探索如何讓科技成為教育最有效的助力。
教育部表示，台灣完整全面的中小學數位學習推動策略領先許多國家，展現了台灣在教育科技的前瞻性和創新力，近期將發布中小學數位教學指引3.0、中小學校長數位學習領導指引及家長數位學習知能指引，並辦理生成式AI教學應用增能培訓，引導教師運用課堂教學。
透過論壇各國的數位學習推動經驗交流與了解國際人工智慧在教育的趨勢，開拓我國教育界的視野，為數位學習注入新的動力與新意，實現教育資源的公平普及和學習效果的全面提升。