凱米風災釀農損破33億！蔬菜產地受害菜價仍在高檔 農業部這麼說
受凱米颱風影響，造成農業災情，台北農產運銷公司今（6）日蔬菜到貨量1247公噸，雖比前一個交易日多了235公噸，但整體蔬菜產量大減，使得菜價仍在高檔，每斤平均價格80元起，不過農業部農糧署指出「這周應該會開始慢慢回穩」，與超市量販通路合作的平價蔬菜專區，優惠將延長至本（8）月18日，主要供應高麗菜。
記者林莞茜／綜合報導
農業部經農糧署、畜牧司、漁業署、林業及自然保育署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至5日17時止，國內農業產物及民間設施估計損失計33億386萬元，其中雲林縣損失7億818萬元(占21%)、台南市損失6億7,112萬元(占20%)、嘉義縣損失4億2,967萬元(占13%)、屏東縣損失4億1,147萬元(占12%)、高雄市損失3億3,558萬元(占10%)、台中市損失2億1,815萬元(占7%)及彰化縣損失1億5,881萬元(占5%)較為嚴重。
農產損失估計金額22億4,980萬元(含養蜂損失68萬元)，農作物被害面積26,771公頃，損害程度29％，換算無收穫面積7,698公頃，受損作物主要為香蕉，被害面積3,415公頃，損害程度28％，換算無收穫面積942公頃，損失金額3億621萬元；其次為番石榴、梨、柳橙及竹筍等。