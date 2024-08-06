《百靈果》凱莉堅持不生到試管懷孕！挺肚變愛哭：把外婆生回來

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第一次做試管的時候，凱莉因為發現有免疫的問題而失敗，老公在一旁安慰：「反正還有十顆胚胎可以用，有什麼好沮喪的。」她感謝老公用另一種輕鬆的方式，來化解心情。第二次做試管成功，當她驗到兩條線的時候，其實心情蠻平靜的，也有做好心理準備，比方說也有可能不是懷孕，畢竟之後也可能面對自然流產等狀況，總而言之，就是以平常心來面對。
即使求子之路是屬於夫妻間的事情，但在漫長的日子中，女性仍不可避免受到試管療程的影響，就像因荷爾蒙發生變化而出現諸多不舒服，凱莉認為，「覺得不適，為麼還要堅持？如果真的受不了，那就不需要繼續，所以，我們夫妻的想法都很直觀，若想懷孕就持續下去，但當有一絲不願意的念頭浮現時，就不用強求。」
她也覺得，「很多人都會說做試管真的辛苦，我覺得有一個很大的原因可能來自於心理的壓力，因為要面對的是巨大的未知。因此，在過程中，最重要的事情就是調適心情，儘量以平常心面對。畢竟，願意去接受做試管的繁雜療程，已經是盡最大的努力了。」
立志要當鋼鐵孕婦 因生理改變試著擺爛放鬆
原本立志要當鋼鐵孕婦的凱莉，希望能夠堅持工作到生產的前一刻，不過，懷孕帶來的不適，還是讓她改變想法，「懷孕真的會改變心情，我現在就會變得非常愛哭，吃不到想吃的食物就會大哭，這是以前從來沒有發生過的事情。像是今天就是想要吃到湯麵，但是外送卻送成乾麵，就會很憂鬱自己為什麼吃不到想吃的東西，然後，老公看到就會淡淡地說有差嗎。」
凱莉在懷孕的第五、六個月罹患流感後，才意識到原來生理就是真的會比較虛弱，試著稍微擺爛、放鬆交給別人也無傷大雅，「以前都會相信只要有心，事情都能控制到一定的程度，但現在跟以前大相逕庭，也讓我逐漸學習與不確定性相處。」