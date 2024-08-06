憲法法庭激辯 總統代理人嘆：這一切精彩討論應在立院發生
憲法法庭今（6）日針對國會職權修法進行言詞辯論，在進入結辯環節時，總統賴清德訴訟代理人洪偉勝表示，遺憾若藍白立委善盡職責的話，這一切精彩的討論與爭辯，都應該發生在立法院委員會與院會中，更別說藍白就本案憲法法庭的發言次數與時間，比起立法院多出很多，但仍說不清楚多所矛盾與荒謬的情況，盼大法官踩著煞車，讓法案充分討論後，在程序與內容上議決出名實相符的國會改革法案。
記者陳威叡／台北報導
在言詞辯論進行結辯環節之際，洪偉勝表示，遺憾藍白如果真的善盡職責，這一切精彩討論與爭辯，都應該發生在立法院委員會及院會中 ，根本不會也不應該在今天憲法法庭，更不用說發生就本案憲法法庭發言次數與時間，比起立法院還多出很多，但仍說不清楚多所矛盾與荒謬的情況建請聽上要演速思考。
洪偉勝也表示，擔心如果大法官針對立法程序，選擇退雖縮為國會自主的障眼法，日後恐怕食髓知味、變本加厲，又要以相同方式通過多少法律，如此憲法法庭要如何善後，不被癱瘓？因此導向一個結論，唯有宣告本次立法程序存在重大明顯瑕疵、全數違憲，讓立法者有重新思考、充分審議討論的機會，尊重民主、立法權、權力分立與自由民主憲政的唯一可能選擇。
洪偉勝說，回顧台灣法治發展歷史，大法官策動萬年國會改選，發揮關鍵角色更是台灣人的驕傲 ，如今台灣民主面臨挑戰，若立院食髓知味、變本加厲，用國會改革民意，讓台灣民主進入只在乎會表決結果與數字統計的立院獨大黑暗時刻，或是大法官能夠再次踩下煞車，透過充分討論議決出程序與內容上名實相符的國會改革方案，「只在庭上一念之間，懇請做出違憲宣告。」